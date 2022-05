Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weduwe Jan Rot: ‘Ik lachte idee over overnemen column weg’

De eerste column van de weduwe van Jan Rot, Daan Rot-de Launay, verschijnt morgen in AD-weekendbijlage Mezza. Maar het idee dat ze zijn column überhaupt zou overnemen, lachte ze in eerste instantie weg. Dat vertelde ze in een gesprek met het AD over haar eerste column.

Het was Jan Rot zelf die dat idee opperde. „Ik lachte dat in eerste instantie weg, maar hij bleef er op terugkomen”, zegt Daan. „Hij mailde Mezza met zijn plan en ik dacht: als zij het zien zitten, spring ik in het diepe.” Toch, en misschien ook wel logisch, vindt ze de publicatie van haar eerste stuk wel spannend. „Ik ben natuurlijk Jan niet en de lezers kennen mij alleen uit zijn columns.”

Weduwe Jan Rot: ‘Leven per dag’

Het is nu drie weken geleden dat Rot overleed. Voor zijn familie blijft het lastig. Wel proberen ze iedere dag iets fijns te doen, zegt Rot-de Launay. Zij en hun vier kinderen leven nog ‘in een bubbel’. „Ik hou het klein, we leven dag per dag. Naast het enorme verdriet moet er ook veel geregeld worden, dat geeft wat afleiding en ritme. We proberen iedere dag iets fijns te doen; samen koken, wandelen, Songfestival kijken, voorlezen of een spelletje. We kijken ook veel foto’s en filmpjes van en met Jan. Dat geeft een beetje troost.”

Ook het schrijven geeft troost, vertelt de publiciste en fotografe. „Het helpt ook tegen het vluchten van de werkelijkheid, voorkomt dat ik alleen opruim en kamers schilder om maar niet te hoeven nadenken of diep te voelen. Ik kan het verdriet niet onder het tapijt schuiven. Ik moet ook steeds huilen als ik aan de column werk of voorlees aan Elvis, maar dat geeft niet.”

De eerste column van Daan zou eigenlijk al eerder verschijnen, maar het AD kreeg na het overlijden van Jan Rot onverwacht nog twee laatste columns van de zanger, die vorige week werden gepubliceerd. Jan Rot overleed op 22 april aan de gevolgen van darmkanker. Dat hij ernstig ziek was, was al langer bekend. Er was veel liefde voor hem in zijn laatste dagen en hij had zelfs nog een afscheidsshow gepland. Maar toen ineens kwam het nieuws dat het slechter ging dan gedacht. De show werd afgeblazen.