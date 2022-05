Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit kan je verwachten tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival

We hebben inmiddels de eerste zeventien Eurovisie Songfestival acts in de eerste halve finale gezien. Onze eigen S10 heeft tijdens de eerste halve finale een plekje in de finale van zaterdag veroverd. Vanavond is het tijd voor de volgende achttien Eurovisie acts. De nodige ‘Eurovisie-essentie’ is dinsdag niet onopgemerkt gebleven. Zo hoorden we een best wel valse uithaal van Albanië, zagen we een emotionele S10 en hoorde we ongezouten meningen van commentator Jan Smit.

Vanavond zullen we onder andere het niet zo zuivere Finland, sprookjesachtig Australië en San Marino met een Damiano van Måneskin look-a-like gaan zien. Uiteraard kunnen we nog veel meer Eurovisie-gekte verwachten, dus Metro heeft alle acts voor je op een rijtje gezet.

S10 kan vanavond even achterover leunen

S10 kan rustig achterover leunen als de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Met een ticket voor de finale op zak staat voor de zangeres een ontspannen avond op het programma.

„Ik ga lekker in het hotel op groot scherm kijken”, zegt S10. Ze zal daarbij ook niet stil blijven. „Ik ken al die liedjes al best wel goed, dus ik ga lekker achterover en meezingen.”

Wat kunnen we verwachten tijdens de tweede halve finale vanavond?

1. Finland

Met The Rasmus brengt Finland bekende gezichten met zich mee. De groep scoorde in 2003 namelijk een wereldwijde hit met In the Shadows. Vandaag de dag zit de groep al dertig jaar in het vak en zijn ze in eigen land nog altijd gigantisch beroemd. Tijdens de repetities waren ze vocaal niet sterk. Hopelijk gaan we daar vanavond verandering in zien. Jezebel is wel zo’n typisch Eurovisie rocknummer dat in je hoofd blijft zitten.

2. Israël

Tijdens zijn deelname aan The X Factor Israel was één van de juryleden niemand minder dan Netta, die de wedstrijd in 2018 won. David pakte de eerste prijs in de talentenjacht met I.M., het nummer waarmee hij Israël dit jaar vertegenwoordigt. Het nummer is een ode aan innerlijke kracht, waarin David de trauma’s rond de acceptatie van zijn homoseksualiteit verwerkt. Dit resulteerde in een lekker elektronisch popnummer.

3. Servië

Wat is het geheim achter het gezonde haar van Meghan Markle? Het is de eerste van best veel vragen die Konstrakta, de artiestennaam van Ana Đurić, tijdens In Corpore Sane (‘een gezond lichaam’) aan de luisteraar stelt. Naast deze bijzondere tekst biedt de track een bijna hypnotiserende beat die langzaam opbouwt naar een geweldige climax.

4. Azerbeidzjan

De inzending van Azerbeidzjan heeft dezelfde titel als een van Metallica’s meest legendarische tracks. Gelukkig ligt het qua sound mijlenver van het werk van de metalgoden vandaan. Geen scheurende gitaren, maar het ingetogen pianospel vormt de basis van het nummer. De ballad blijft wel hangen, vooral omdat je vaak het woord ‘numb’ zal horen, op verschillende toonhoogtes. Daarvan is het misschien nog wel de vraag of hij die hoogtes gaat halen.

5. Georgië

De drie leden van Circus Mircus vonden elkaar in academische mislukkingen. Ze deden een opleiding tot circusartiest, maar waren naar eigen zeggen de slechtste studenten van de groep, waardoor ze bevriend raakten. Lock Me In, de track waarmee ze vanavond op het podium staan, gaat als een ware circusartiest van het ene na het andere idee. Het is ook een stijl die wie niet vaak eerder gezien hebben van Georgië.

6. Malta

De zangeres uit Malta werkt in Italië, waar ze hoge ogen gooide tijdens de talentenjacht Amici di Maria De Filippi in 2018. Het was het startschot voor succesvolle jaren, waarin Muscat op een festival het podium deelde met onder anderen Jason Derulo en de Nederlandse dj Martin Garrix. Haar songfestivaltrack I Am What I Am is het zoveelste nummer waarin zelfliefde- en acceptatie centraal staan.

7. San Marino

Met de in Italië geboren Achille Lauro doet San Marino een poging om in de voetsporen te treden van winnaar Måneskin. Ook hier horen we rauwe gitaren, waarover een Damiano look-a-like aan het zingen is. Stripper is grotendeels in het Italiaans gezongen, al zijn er wel een aantal tracks die invloed hebben gehad op het nummer: Thriller, Like a Virgin, London Calling en Personal Jesus.

8. Australië

In de emotionele ballad Not The Same heeft Sheldon Riley niet alleen de kans om in lange uithalen zijn imposante vocale bereik te laten horen, maar ook zingt hij zijn moeilijke jeugd van zich af. Vergelijkbaar met S10 en haar vroegere depressies, die zorgden voor een emotioneel optreden.

9. Cyprus

Cyprus probeert sinds 2019 al van een vervelend ‘Songfestival-record’ af te komen: het land heeft de twijfelachtige eer van de meeste deelnames zonder één overwinning. Volgens de bookmakers gaat Andromache daar ook geen verandering in maken en zal het record verlengd worden met nog een jaar. Het nummer is een frisse mix van Europese geluiden. We horen namelijk een Griekse bouzouki en een traditioneel Albaans blaasinstrument, de fyell brezi. De combinatie, gemixt met muzikale invloeden die gebaseerd is op muziek uit de Balkan, maakt Ela een leuk popliedje.

10. Ierland Met zeven overwinningen, waaronder maar liefst vier(!) in de jaren negentig, is Ierland nog altijd het meest succesvolle land dat meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Toen Ierland in 1996 voor het laatst won, was Brooke nog niet eens geboren, maar de zangeres gelooft dat haar jeugdigheid de sleutel is voor nieuw Ierlands succes. Het zelfgeschreven That’s Rich is een pittig afscheid van een ex, wat zorgt voor een eigentijds, bijna Olivia Rodrigo-achtig nummer. Ballads in overvloed