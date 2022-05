Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Agente beschuldigt politiechef van verkrachting, hij haar van stalking

Er ligt een nogal complexe zaak bij de politie in Arnhem. Een agente stelt namelijk dat haar politiechef haar heeft verkracht en heeft aangifte gedaan. Hij op zijn beurt ook, maar dan van smaad, laster en stalking. De vrouw heeft verklaard dat de politiechef haar bij haar huis heeft verkracht. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de aangifte.

Tegen De Gelderlander zegt de politiechef dat de aangifte vals is. Het Openbaar Ministerie onderzoekt ook zijn aangifte en beide politiemensen zijn inmiddels naar huis gestuurd. Beide politiemensen riskeren ontslag en mogelijke vervolging. Op een bewezen verkrachting staan bijvoorbeeld jarenlange celstraffen.

Agente: ‘Politiechef heeft mij verkracht’

Het interne onderzoek naar de kwestie loopt, zo blijkt, al maanden. Wel zou dat binnen een paar weken afgerond moeten zijn, bevestigt Janny Knol, de hoogste politiebaas van Oost-Nederland. „Het is een supercomplexe zaak”, zegt zij dan ook. En alhoewel het volgens de politiechef „ernstige beschuldigen” zijn, zijn ze ook „vals”. „Daarom heb ik bij het Openbaar Ministerie ook aangifte gedaan van smaad, laster en stalking. Deze beschuldigingen beschadigen mij”, vertelt hij aan De Gelderlander.

De Gelderlander heeft stukken in handen waarin beschreven staat hoe de situatie volgens de politieagente tot stand kwam. Zo zouden zij en haar chef maandenlang een affaire hebben gehad, en hadden ze ook seks op het politiebureau. Twee maanden nadat de twee hun relatie hadden verbroken, vond de verkrachting plaats. Dat zou in november 2020 zijn geweest.

Later ging de vrouw in therapie, daarna durfde ze pas melding te maken van de verkrachting bij het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). De agente geeft geen inhoudelijke reactie, wel zegt ze dat ze al anderhalf jaar „in een hel” leeft. Ook erkent ze dat ze zich heeft misdragen richting haar chef nadat de relatie tot een einde kwam. Eind 2021 is zij dan ook korte tijd aangehouden.