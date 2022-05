Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twitter ontploft nadat S10 Songfestivalfinale behaalt: Nederlandse taal sinds 1998 weer in finale

Ze heeft het gedaan, en hoe! Onze inzending voor het Eurovisie Songfestival, S10, staat in de finale van het muzikale festijn. Ze zette gisteren een vlekkeloos optreden neer, dat volgens kijkers barstte van het gevoel. Sociale media ontploft van blijdschap nu we haar nog eens mogen zien optreden, aanstaande zaterdag.

Het was nog wel even spannend, want Nederland werd als allerlaatste genoemd tijdens de bekendmaking van de finalisten. Voor S10 zelf was dat, zo zegt ze, extra slopend. „Ik was echt doodnerveus. Ik vond het heel zwaar. Maar daarna vertelde mijn team me dat het vandaag 10 mei was, dat ik als tiende werd genoemd, mijn naam S10 is en op mijn microfoon het nummer tien stond. Dus er is iets met het nummer tien. Het is allemaal goed.”

Na afloop van de persconferentie lootte S10 een plekje in de eerste deel van de finale. Bekijk hier het optreden van S10:



S10 in finale van Songfestival

Niet alleen op social media zijn de reacties lovend („ik ben verliefd op S10″, „wat een klasbak”, „met twee vingers in de neus”), ook in Turijn klonk er luid applaus én BN’ers zijn vol enthousiasme. In het perscentrum van Turijn, waar allerlei journalisten zich verzamelen, was na S10’s optreden genoeg respons. Nadat ze haar laatste noten zong, werd er uitbundig geklapt en gejuicht door de aanwezige verslaggevers. Ook tijdens eerdere repetities kon S10 al rekenen op applaus in Turijn.

Duncan Laurence, de winnaar van 2019, prijst haar optreden eveneens. „Je hebt het absoluut geweldig gedaan. Fuck, wat was het goed.”



You absolutely killed it @S10sdonnie ! Fuck it was good. See you in Turin❤️❤️ — Duncan Laurence (@dunclaurence) May 10, 2022

Ook Coen Swijnenberg is enthousiast. „Ik had het idee dat S10 haar tranen bijna niet kon bedwingen. Of ben ik de enige”, vraagt de 538-dj zich af. 3FM-dj Frank van der Lende vond het ook mooi. „Wat sta je stil, maar zing je goed!” Dat S10 emotioneel werd, kan kloppen, tijdens haar optreden voelde de kijker de emotie in het lied.



Ik had het idee dat S10 haar tranen bijna niet kon bedwingen. Of ben ik de enige? #esf22 — Coen Swijnenberg (@coen) May 10, 2022

Luuk Ikink vindt het „echt tof” dat S10 meedoet met een Nederlands nummer. „Staat toch cool daar op dat grote (en lelijke) podium.” Volgens Jamai Loman was de Nederlandse inzending „een van de beste van de avond”. „Ze zong goed, de emotie was daar en ze zag er fantastisch uit”, somde Loman op in Op1. Jeangu Macrooy, die vorig jaar namens Nederland meedeed, is trots op zijn opvolgster. „En dat zij hier staat te shinen nu”, zei hij tijdens de nabeschouwing in de talkshow.

S10 kreeg onlangs echter wel wat kritiek op haar jurk voor de openingsceremonie. Die zou „lelijk” en „geïnspireerd op de klokkenluider van de Notre Dame” zijn.

Voor het eerst sinds 1998 Nederlandstalig in de finale

Omdat S10 aanstaande zaterdag in de finale staat, staat daarmee ook weer de Nederlandse taal in de finale. De laatste keer dat dat gebeurde, was in 1998. Toen behaalde Edsilia Rombley de vierde plaats met Hemel en Aarde, in het Britse Birmingham.

Sinds 1999 staat het landen vrij om zelf te bepalen in welke taal ze op het songfestivalpodium zingen. Dit was eerder toegestaan in de jaren 1973 tot en met 1976. In alle andere edities was het verplicht om in de eigen taal te zingen.

Nederland koos na het veranderen van de regels alleen in 2010 nog voor een Nederlandstalige inzending. Sieneke strandde toen met het liedje Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) in de halve finales.

Naast Engels en Nederlands waren twee keer andere talen te horen bij een Nederlandse inzending. In 2006 zong Treble met Amambanda in een zelf verzonnen taal en vorig jaar gooide Jeangu Macrooy er tijdens zijn vertolking van Birth of a New Age een paar woorden Sranantongo in.

Oekraïne is op dit moment (nog steeds) favoriet om het Songfestival te winnen. Maar wat gebeurt er als zij winnen? Door de oorlog in het land niet in optimale staat. Die vraag beantwoorden wij in dit artikel.

De finale van het Eurovisie Songfestival is aanstaande zaterdag 14 mei te zien, om 21.00 uur op NPO1.