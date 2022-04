Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen mag ondanks commotie radioshow blijven presenteren

Johan Derksen blijft ondanks alle ophef rondom de uitspraken die hij in het programma Vandaag Inside deed welkom bij de online-radiozender Arrow Bluesbox Radio. De 73-jarige analist mag drie keer per week zijn radioshow blijven presenteren, zegt eigenaar Adrian Ossendrijver.

Derksen werd bijna overal ontslagen, maar Ossendrijver dacht geen moment aan het opzeggen van de samenwerking. „Mensen als Johan Derksen moeten we blijven koesteren”, zegt hij in het AD. Sinds een half jaar is Derksen met zijn programma Muziek voor Volwassenen drie keer per week te horen bij Arrow Bluesbox.

‘Ontslag Derksen grote farce’

Ossendrijver vindt het „ronduit belachelijk” wat er met Derksen is gebeurd na zijn veelbesproken uitspraken in Vandaag Inside. „Het cancelen door een klein groepje, de media en radiozenders die er blind achteraan hollen. Het heeft allemaal niets met elkaar te maken. Nu zijn we zover dat er een mooi programma van de buis is, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor goede Nederlandse muziek door iedereen wordt weggestuurd. Nou, door ons niet”, aldus Ossendrijver. Hij noemt de ontslagen die Derksen kreeg te verduren een grote farce.

Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp stopten met Vandaag Inside na de commotie over een bekentenis van Derksen over een verkrachting in de jaren zeventig. Hij zou een bewusteloze vrouw hebben gepenetreerd met een kaars. Een dag later zei hij toch dat er geen sprake was van penetratie. Na drie dagen van boze reacties en gesprekken met Talpa heeft het trio besloten te stoppen met het programma.

SBS6 verliest miljoen kijkers

Het per direct stoppen van het populaire praatprogramma zorgde ervoor dat SBS6 binnen een dag zeker één miljoen kijkers moest inleveren. Donderdag trok de laatste aflevering van Vandaag Inside ruim 1,3 miljoen kijkers. Het plaatsvervangende programma Het Roer Om wist gisteravond maar 352.000 kijkers te boeien. Vanaf aankomende maandag zendt SBS6 oude afleveringen van Chateau Meiland uit op het tijdstip waarop Vandaag Inside te zien was.