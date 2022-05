Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is het gedaan met abortus in de Verenigde Staten? Dit is er aan de hand

In de Verenigde Staten is nogal veel gaande rond de abortuswet. Het Hooggerechtshof zou Roe versus Wade namelijk willen afschaffen. Een korte uitleg daarvoor is dat de verschillende staten dan zelf mogen beslissen of ze abortus toestaan of niet. In sommige Republikeinse staten is het besluit dan duidelijk: dat willen ze niet langer toestaan, of heel moeilijk maken.

Gisteren plaatste politieke nieuwssite Politico het volledige ontwerpadvies over abortus van het Amerikaanse Hooggerechtshof op de website. Volgens opperrechter John Roberts van het hof is dat ontwerp authentiek, maar niet definitief. Het is dus niet meteen zo dat deze wijziging wordt doorgevoerd. In essentie gaat het hier om het afschaffen van het recht op abortus.

Mogelijk geen recht op abortus in de VS

Roberts gaf opdracht voor een onderzoek naar het lek, melden Amerikaanse media. Hij sprak over „verraad” van de vertrouwelijkheid van de rechtbank, bedoeld „om de integriteit van onze operaties te ondermijnen”. Maar dat zal niet lukken, meende Roberts over het „ongehoorde” voorval: „Het zal op geen enkele manier invloed hebben op het werk van de rechtbank.”

Uit het gisteren uitgelekte document blijkt dat een meerderheid van de opperrechters (negen in totaal) het grondwettelijk recht op abortus omver wil werpen. Dat komt een halve eeuw nadat hetzelfde hof dat juist mogelijk had gemaakt. Dat gebeurde in de baanbrekende zogenoemde Roe versus Wade-uitspraak. Conservatieve rechters hebben nu echter een duidelijke meerderheid in het hof. Een deel van hen is voorgedragen door Donald Trump, de vorige Republikeinse president.

De Democratische president Joe Biden kondigde al aan zich tegen het besluit van het hof te gaan verzetten. Hij noemt de keuzevrijheid van vrouwen „fundamenteel” en „deel van de persoonlijke vrijheid”.

Roe versus Wade

Als Roe versus Wade wordt geschrapt, mogen de Amerikaanse staten weer zelf bepalen of ze abortus toestaan. Meerdere ‘Republikeinse’ staten zijn al bezig het recht te verbieden of fors te beknotten.

Vicepresident Kamala Harris benadrukt in een verklaring wat er volgens haar op het spel staat: „Roe versus Wade garandeert het recht van een vrouw om te kiezen voor een abortus. In de basis beschermt het ook het fundamentele recht op privacy. Het is duidelijk dat tegenstanders vrouwen willen straffen en hun het recht willen ontnemen over hun eigen lichaam te beslissen. Dit is het moment om te vechten voor vrouwen en voor ons land met alles wat we hebben.”