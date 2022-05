Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Married at First Sight-kijkers weer ontevreden over Joep: ‘Onbeschoft’

Het koppelsweekend is aanstaande in Married at First Sight! Maar vorige week zagen we al dat er voor sommige koppels donkere wolken zich boven het hoofd samenpakken. Bijvoorbeeld voor Kim en Antoine, die een pauze inlasten. Maar deze keer moet vooral Joep het (wederom) ontgelden bij kijkers. Hij lijkt het maar niet goed te kunnen doen bij ze en ze noemen hem „onbeschoft”.

Inmiddels zijn alle stellen getrouwd, op huwelijksreis geweest en hebben ze samengewoond. Nu komt dan het moment dat de stellen elkaar eindelijk gaan zien, in een villa. Presentator Carlo Boszhard noemt het zelf al: „Er is leed binnen het experiment. Ik noem dat stilte voor de storm.”

Koppelsweekend in Married at First Sight

De eerste stelletjes verzamelen zich in de villa, maar Caroline komt alleen aan. „Hoelang heb je ‘m al niet gezien?”, vraagt Carlo, natuurlijk doelend op Joep. „Twee weken”, komt het antwoord van de schijnbaar single bruid. „Da’s lang, hé. Dat voelt niet goed”, suggereert Carlo dan. Daar is Caroline het mee eens, maar „hij gooit het op tijd en ‘geen concrete afspraken’, dus… Twee weken geleden besloot hij dat dat gevoel niet gaat veranderen en dat er niet meer dan een vriendschap in zit.” Dat moet pijn doen voor Caroline, ze blijft namelijk wel getrouwd met Joep én ook hij zal aanwezig zijn bij het koppelsweekend. Volgens Caroline zit de deur van hun huwelijk echter „enorm dicht”.

Uiteindelijk brengt Carlo Caroline naar de kamer van Joep. „Heb het leuk”, wenst hij het stel nog toe. Joep belooft: „Komt goed.” Maar de ongemakkelijkheid spat ervan af bij het duo. Zo stelt Joep zich al in op een slechte afloop. „Als het echt niet goed gaat, hebben we nog keuze. De een kan daar slapen en de ander hier”, zegt hij, wijzend naar twee slaapruimtes. „En ik heb deze (het grootste bed, red.) al gekozen.” Even later in de aflevering komt het slapen weer ter sprake en Caroline geeft aan het „niet heel chill” te vinden om in dezelfde kamer te overnachten. En Joep? Die heeft „bewust niet te veel nagedacht over het hele weekend”. Wanneer Caroline dan zegt dat ze maar in een andere kamer gaat slapen, wijst Joep naar een pergola in de tuin. „Ja of daar, kan ook nog.” Caroline, verbaasd: „Dus dat vind jij een goede plek voor mij? Thanks.”



Wat een bullshit Joep! Kan iemand hem van die barkruk aframmen??#mafs #mafsnl pic.twitter.com/l65SMxREMP — Ljufur ツ (@ljufur) May 3, 2022

Kijkers boos op Joep uit MAFS

Kijkers zijn allesbehalve blij met het „respectloze” gedrag van Joep richting Caroline. In de verdere aflevering wordt het er namelijk niet veel beter op. De emoties lopen hoog op en Caroline kan haar tranen niet bedwingen als ze Joep vertelt dat ze niet vindt dat hij hun huwelijk een kans heeft gegeven. Ook moeten de koppels hun huwelijk een cijfer geven. Er zijn tienen, vieren, negens, maar Caroline kiest voor een twee. Joep vindt zichzelf „redelijk schappelijk” en gaat voor een vijf.

Op social media zijn Married at First Sight-kijkers absoluut niet te spreken over zijn gedrag. Ze geven Caroline dan ook advies: kies voor jezelf en laat hem links liggen. „Het bewijs dat je niet in een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn”, „een hork en een narcist”, „het niet waard”, zijn slechts enkele van de dingen die kijkers over deze echtgenoot te zeggen hebben. Een greep uit de reacties:



Joep is het bewijs dat je niet persé in een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn. #mafs — Gerard ⚓ (@time2barbecue) May 3, 2022



Caroline, lieve schat, laat die gast LOS!! Hij is je niet waard, het is een narcist die nu het probleem bij jou legt omdat jij niet met hem praat maar met de andere vrouwen. Hij verdient je niet. #mafs #mafsnl — Lydia Los (@lydialos) May 3, 2022



Joep hoort Joep heel graag praten. Joep heeft besloten dat de deur dicht is. Joep kiest waar hij gaat slapen. Joep heeft bewust nergens over nagedacht. Joep verwijst Caroline naar de pergola. Joep is een grote narcistische egoïst. #mafsnl #mafs — Marianne R.🇺🇦💙💛🌻 (@montflor) May 3, 2022



Luister Joep, jij bent geen leuk en spontaan persoon hoe jij op dit moment bent. Jij gedraagt je als een eigenheimer die niet ziet hoeveel verdriet hij een ander doet. Dat noem ik niet leuk maar ronduit egoïstisch. Werk aan jezelf man ipv jezelf zo ophemelen. #mafs #mafsnl — Juliette Reukema (@JulietteReukema) May 3, 2022



Joep je bent en hork, een narcist en een schande voor je stad. Ik hoop dat Caroline een echt goede man mag tegen komen want dat verdient ze! En Joep, ik hoop dat jij een keer de verkeerde tegen komt, want dat verdien jij.#mafs — BTO1975 (@BTO19752) May 3, 2022

Married at First Sight kun je terugkijken op Videoland.