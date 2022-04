Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Extreme hittegolf: dit weekend mogelijk 50 graden (!) in India en Pakistan

Het kan dit weekend wel 50 graden worden in delen van India en Pakistan. Hoewel extreme temperaturen hier niet uitzonderlijk zijn, kampt de regio dit jaar met een extreem vroege en hevige hittegolf.

India maakte vorige maand al de warmste maart ooit mee. En ook de maand april was extreem warm voor de tijd van het jaar. Donderdag steeg het kwik ruim boven de 40 graden en in New Delhi werd het zelfs 43 graden. Deze temperaturen zijn in de zomermaanden niets bijzonders in India, maar wel in de maand april. Doorgaans houden de Indiërs en Pakistani er pas in mei en juni rekening mee.

‘Hittegolf is waarschuwing voor wat nog komt’

Volgens de directeur van de gezondheidsdienst in Gandhinagar is de huidige hittegolf een waarschuwing voor wat nog komen gaat. Meteorologen in de Pakistaanse miljoenenstad Karachi wezen op het uitblijven van de verkoelende zuidenwind uit de Arabische Zee in april.

De extreme hittegolf heeft grote gevolgen voor mens en natuur. In de doorgaans dichtbevolkte gebieden worden allerlei maatregelen getroffen. Door de warmte heeft een deel van het gebied last van stroomstoringen. Ook zijn er slechte oogsten met 10 tot 35 procent minder opbrengst. Verder is de kans op natuurbranden heel hoog en kunnen de gletsjers in het Himalayagebergte sneller smelten.

Zorgen onder weerdeskundigen

Weerdeskundigen van het Imperial College London maken zich zorgen over de extreme temperaturen in deze tijd van het jaar en wijten de hittegolf aan klimaatverandering. „Vóór de opwarming van de aarde kwamen temperaturen zoals deze maand in India eenmaal in de 50 jaar voor. Nu één keer in de vier jaar en zolang de uitstoot van broeikasgassen niet stopt, gaat het nog veel vaker gebeuren.”

Ook na dit weekend blijft het extreem heet in het gebied, maar maxima van 50 graden worden niet meer verwacht. In de stad Multan komt de maximumtemperatuur maandag uit op 44 graden. Voorlopig blijft het droog en is de kans op een verfrissende regen- of onweersbui klein. Ook de nachten bieden voorlopig geen verkoeling, met minima rond de 30 graden.