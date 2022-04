Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit betaalde je in 2006 voor een liter benzine (en de 16 jaren erna)

Vroeger was alles beter, toch? Hoewel we het daar niet helemaal mee eens zijn, gaat dat vaak wel voor één ding op: de prijzen. Dat we in 2006 een stuk minder betaalden voor een volle tank benzine, komt waarschijnlijk daarom niet als een verrassing. Maar over hoeveel minder praten we hier eigenlijk? Hoeveel scheelt de benzineprijs van nu met die van vroeger?

We duiken in cijfers van het CBS en vergelijken de benzineprijs van nu met die van 2006 en elk jaar sindsdien.

De benzineprijs van nu vergeleken met 2006

Op het moment van schrijven is de actuele brandstofprijs 2,22 euro, aldus NU.nl. Dat is een pijnlijk hoog bedrag. Hoewel we niet zoveel betalen als op 10 maart dit jaar, toen de prijs van brandstof piekte en 2,38 euro per liter kostte, loopt de prijs wel degelijk weer op. En dat terwijl de accijns op benzine begin deze maand nog werd verlaagd met 17,3 cent.

Als je nu naar de pomp rijdt, leg je dus ruim 2 euro voor een liter benzine neer. Maar hoe zat dat eigenlijk in 2006? In 2012? En vorig jaar? We kijken naar de benzineprijs op 1 januari 2006 en elk jaar daaropvolgend, aan de hand van gegevens van het CBS.

2006: 1,325 euro

1,325 euro 2007: 1,318 euro

1,318 euro 2008: 1,480 euro

1,480 euro 2009: 1,161 euro

1,161 euro 2010: 1,433 euro

1,433 euro 2011: 1,584 euro

1,584 euro 2012: 1,651 euro

1,651 euro 2013: 1,724 euro

1,724 euro 2014: 1,697 euro

1,697 euro 2015: 1,501 euro

1,501 euro 2016: 1,438 euro

1,438 euro 2017: 1,563 euro

1,563 euro 2018: 1,576 euro

1,576 euro 2019: 1,496 euro

1,496 euro 2020: 1,689 euro

1,689 euro 2021: 1,573 euro

1,573 euro 2022: 1,974 euro

Is deze benzineprijs vergelijking eerlijk?

We kunnen de prijs van brandstof uit 2006 natuurlijk eigenlijk niet een-op-een vergelijken met de prijs van 2022. Je moet ook rekening houden met de inflatie. Niet alleen de benzine is duurder geworden sinds 2006.

💶 Hoeveel duurder is het leven geworden sinds 2006? Hoe hebben de prijzen van producten zich in het algemeen ontwikkeld sinds 2006? Volgens een handige rekentool van het CBS komt een bedrag van 1 euro in 2006 overeen met een bedrag van 1,29 euro in 2021. Dit is een stijging van 28,7 procent.

Daarnaast is het ook goed om even naar accijns te kijken. Momenteel is deze dus verlaagd met 17,3 cent, maar op 1 januari 2022 betaalden we 83,2 cent aan accijns per liter benzine. Op 1 januari 2006 bedroeg deze accijns 66,8 cent.

Benzineprijs fluctueert

Als we iets kunnen leren van het lijstje hierboven, is het wel dat de benzineprijs enorm fluctueert. Zo is de prijs uit 2021 met 1,573 euro niet eens zoveel heel veel meer dan de benzineprijs uit 2006 (1,325 euro), zeker als je de inflatie in het achterhoofd houdt. Het is dit jaar even afzien aan de pomp, maar hopelijk is de benzineprijs volgend jaar weer een heel ander verhaal.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.