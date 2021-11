Meilandjes krijgen steun uit Tweede Kamer na nieuwe boycots

Na Hallmark en Emma Matras volgt ook Nivea: het merk wil niet meer samenwerken met de Meilandjes. Dit na anti-islamuitspraken van Erica Meiland, die werden gesteund door dochter Maxime. Toch is er ook steun.

Erica Meiland was de laatste tijd in het nieuws vanwege uitspraken in haar biografie en op televisie. In het boek Erica: de motor achter de Meilandjes, steekt ze haar mening over moslims niet onder stoelen of banken. Ze vindt de invloed van de islam in Nederland te groot. „Je haalt de ellende hier naartoe.”

Uitspraken Erica Meiland

Vooral haar uitspraken over vrouwen met hoofddoekjes en boerka’s kwam haar op veel kritiek te staan. Zo omschreef ze vrouwen met boerka’s als ‘pinguïns’, een uitspraak waar ze nog altijd achter staat, zei ze later in Jinek. „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.”

Kaartenbedrijf Hallmark was de eerste die brak met de Meilandjes. „Wij sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten offline te halen”, liet de winkel weten.

Ook Nivea breekt met Meilandjes

Daarna was het de beurt aan Emma Matras. In een verklaring op Instagram schrijft het matrassenmerk Emma dat ze een „internationaal en divers bedrijf” zijn en dat de uitspraken van Erica haaks staan op die waarden. We accepteren het niet dat een groep mensen wordt veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk.”

Nivea is de volgende die de Meilandjes vaarwel zegt. Tegenover het AD laat Beiersdorf, het moederbedrijf van Nivea, weten dat het „inclusiviteit en diversiteit op alle gebieden omarmt”. „Beiersdorf kan zich niet vinden in de uitspraken van Erica Meiland, die werden gesteund door Maxime. Door een samenwerking tussen Nivea en Maxime te starten zou het voelen alsof we ons verbinden aan een gedachtegoed dat niet past bij ons als organisatie en merk.” Ook Hello Fresh heeft de Meilandjes laten vallen.

Wilders steunt ‘dappere’ Meilandjes

Desondanks krijgen de Meilandjes genoeg steun. Dat was al na de boycots van Emma en Hallmark, waarin mensen op Twitter opriepen juist de winkels te boycotten. Maar ook de politiek bemoeit zich er inmiddels bij. De familie Meiland heeft namelijk de steun van Geert Wilders. De PVV-leider vindt Erica Meiland „een dappere vrouw”.

„Hou op met het sarren en boycotten van de Meilandjes”, tweet Wilders. „Alle bedrijven die de banden met hen verbreken omdat ze de waarheid spreken over de islam verdienen zelf een boycot!” In een andere tweet zegt Wilders: „Ik ben er klaar mee. En ik vermoed dat veel meer mensen hetzelfde vinden. De vrijheid van meningsuiting gaat boven alles. Geen boycot op islamkritiek!”



