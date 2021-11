Hallmark stopt samenwerking met Meilandjes en wordt nu zelf geboycot

Hallmark is gestopt met de verkoop van de Meiland-kaarten. Op de website van de bloemen- en kaartenwinkel zijn wenskaarten met daarop onder andere ‘Weer een jaar, wat een gezeik’, ‘Wijnen, wijnen, wijnen!’ en ‘Wat goed!’ niet meer te vinden. De kaartenverkoper zegt de samenwerking te stoppen vanwege de anti-islamuitspraken van Erica Meiland. De beslissing van het bedrijf leidt tot de nodige ophef. „Zo, dat worden voor mij géén kaarten meer van Hallmark.”

Erica Meiland was de laatste tijd in het nieuws vanwege uitspraken in haar biografie en op televisie. In het boek Erica: de motor achter de Meilandjes, steekt ze haar mening over moslims niet onder stoelen of banken. Ze vindt de invloed van de islam in Nederland te groot. „Je haalt de ellende hier naartoe.”

Vooral haar uitspraken over vrouwen met hoofddoekjes en boerka’s kwam haar op veel kritiek te staan. Zo omschreef ze vrouwen met boerka’s als ‘pinguïns’, een uitspraak waar ze nog altijd achter staat, zei ze later in Jinek. „Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wilt toch de wind in je haren voelen? Dat is vrijheid. Ik ben ook voor een boerkaverbod. Rot op joh. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.”

Instagram-influencers riepen op tot boycot vanwege uitspraken Erica

Volgens De Kanttekening uitten de afgelopen tijd verschillende influencers op Instagram hun verontwaardiging over de samenwerking tussen Hallmark en de Meilandjes. Zij hebben contact opgenomen om het bedrijf te verzoeken te stoppen met de samenwerking. Ook riepen ze op tot een boycot van Hallmark.

Het bedrijf reageerde daarop door alle aan de Meilandjes gelieerde spullen offline te halen. Tegen De Kanttekening zegt Hallmark een bedrijf te zijn „dat diversiteit omarmt”. „Wij sluiten niemand uit en vinden dat iedereen erbij hoort en ertoe doet. Wanneer een partner met wie wij samenwerken onze visie niet deelt, voelen wij ons genoodzaakt deze producten offline te halen.”

Erica bevestigt dat de kaarten niet meer worden verkocht. Tegen Shownieuws zegt ze dat de samenwerking met Hallmark zonder overleg is gestopt. „Ze zijn even in beraad geweest en tijdens het beraad hebben ze de collectie offline gehaald.” Volgens haar krijgt de kwestie nog een staartje. „Wordt vervolgd. We leven in een vreemde maatschappij tegenwoordig.”

En wéér een oproep om Hallmark te boycotten

Dat staartje lijkt er nu al te komen, want nu wordt opnieuw opgeroepen Hallmark te boycotten. Dit keer komt de oproep van mensen die de beslissing van het bedrijf om de Meiland-spullen in de ban te doen, onbegrijpelijk vinden. „Van mij krijgen ze geen cent meer.”



Dan halen wij @HallmarkNL offline! Althans, ze staan op mijn blacklist, ik heb ze uit mijn bookmarks verwijderd en vanmiddag verdwijnt mijn account. Van mij geen cent meer. — Rex🚫dus🚜 (@Rexodus_I) November 23, 2021



Hallmark is gezwicht voor deugdrammers en haalt kaarten met uitspraken van de meilandjes uit de schappen. Ik koop geen kaarten van Hallmark die voor mij bepaalt wat ik versturen moet #boycothallmark — Frits (@tiesfrits) November 23, 2021



Belachelijk dat Hallmark de kaarten van Meiland uit de collectie haalt, ik hoef ze niet meer er zijn genoeg andere kaarten. #Hallmark — Nietje08 (@nietje08) November 24, 2021



