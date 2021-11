André Hazes blijft onder de radar, concerten voor komend half jaar gecanceld

Zanger André Hazes blijft de meest besproken BN’er en men leest graag of de volkszanger weer eens wat van zich laat horen. Maar dat laatste, dat hoeven we de komende tijd in ieder geval niet te verwachten. Hij zegt al zijn concerten voor het komende half jaar af en duikt voorlopig nog onder bij zijn moeder.

Een burn-out, cocaïneverslaving, relatieproblemen met ex (of niet-ex?) Sara van Soelen of andere familieperikelen. De Hazes-soap is oneindig. En het feit dat je op dit artikel geklikt hebt, toont aan dat ook jij het toch wil weten.

André Hazes zegt concerten tot april 2022 af

Bekend was dat de volkszanger zich de afgelopen tijd onttrok aan media-aandacht en social media vermeed. Showbizz-pagina’s en programma’s constateerden dat Hazes zou zijn afgekickt van een drugsverslaving. En men hoopte op een comeback, maar tevergeefs.

Want alle Hazes-concerten tot april 2022 gaan uit de agenda. De volkszanger zou dan optreden in de Rodahal in Kerkrade. Maar de organisatie van dat concert laat weten dat het optreden niet doorgaat vanwege de burn-out van de zanger. De manager van Hazes, Sjoerd Bodewes, reageerde op het afgelaste concert. „Omdat er veel onduidelijkheden zijn, is het nog niet mogelijk om een nieuwe datum te plannen.”

Hazes spoorloos verdwenen? Nee, bij moeder Rachel thuis

Volgens geruchten verblijft de volkszanger momenteel bij zijn moeder Rachel Hazes. Zij vertelde tegen het Belgische HLN over zijn verblijf. „Hij woont nu bij mij thuis en wordt heel hard verwend. Ik kook ook elke dag voor hem. Vaak stamppot met andijvie, zijn lievelingskost. Vol vitamientjes. Want dat heeft hij nu nodig. Vitamientjes, moederliefde en heel veel rust. Dat vindt hij thuis.” Ook bevestigt ze dat haar zoon nog niet op de been is en voorlopig uit de schijnwerpers blijft.

Half september verdween de zanger spoorloos, nadat eerder bekend werd dat hij kampt met een burn-out. André Hazes, normaal ontzettend actief op social media, liet vanaf 11 september opeens niets meer van zich horen. Shows en optredens voor Holland zingt Hazes werden afgezegd. Ook werd hij niet meer thuis gespot of en leek het erop alsof Hazes compleet van de aardbodem verdwenen was. Vorige maand verscheen de volkszanger echter na lange tijd op Schiphol.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.