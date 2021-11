Nederlandse pizzabezorger in 2023 (met een pizza) de ruimte in

Echt waar: er gaat een Nederlandse pizzabezorger met een pizza de ruimte in. Het gaat hier om een commerciële actie van New York Pizza. Maar wel een actie met een actueel verhaal, dan wel probleem.

„Nederlandse pizzaketen reserveert stoel in commerciële ruimtevlucht in ultieme poging nieuwe pizzabezorgers te vinden”, laat New York Pizza vandaag weten. De keten gaat vanaf nu op zoek naar ‘s werelds allereerste pizzabezorger in de ruimte. Waarom? Pizzabezorgers zijn moeilijk of amper te vinden en daarom deze zoekactie.

Pizza bezorgen met kans op een plek in een raket

Potentiële bezorgers kunnen zich overal ter wereld melden door te solliciteren op een van de vacatures op newyorkpizzajobs.com. Het bedrijf heeft op dit moment vijfhonderd openstaande vacatures in eigen land. Voor de uitverkoren pizzabezorger heeft New York Pizza een plek gereserveerd bij de eerst mogelijke commerciële ruimtevlucht in 2023. Maar er klinkt tegelijkertijd een noodoproep: „De ruimtereis is een ultieme poging van de pizzaketen om bezorgers te vinden nu het personeelstekort onder bezorgers ongekende hoogte heeft bereikt.” Dat laatste, zo laat de keten weten, heeft ook alles te maken ‘met de investeringsmiljoenen van flitsbezorgers die de krapte op deze markt verder hebben versterkt’.

CEO en oprichter van New York Pizza, Philippe Vorst, met gevoel voor marketingtaal: „We willen simpelweg het tofste bedrijf voor bezorgers zijn. Zeker nu iedereen de krapte op de arbeidsmarkt voelt, gaan we heel ver om dit voor elkaar te krijgen. Dus kom je bij ons werken, dan is zelfs de sky niet de limit.”

Wat kost zo’n geintje met een pizza in de ruimte eigenlijk?

Hoeveel de reis kost, wordt in het vandaag opgestelde bericht niet genoemd, maar op Metro’s vraag komt toch een antwoord. „De exacte kosten zijn nog niet bekend. New York Pizza koopt echter één ticket bij een commercieel ruimtevaartbedrijf ter waarde van maximaal 200.000 euro. Aanvullend worden de reis- en verblijfkosten naar de locatie van vertrek ruimtevlucht vergoed.”

Is overwogen het geld in te zetten voor meer loon voor pizzabezorgers om zo de werknemers op die manier gemakkelijker binnen te krijgen? Een woordvoerder: „New York Pizza zet zich op meerdere vlakken in om een goede werkgever te zijn. Een goed loon is daar onderdeel van en daar investeren we dus ook in. Een actie als deze is een andere manier om ons als goede werkgever te onderscheiden.”

Pizzabezorger in space moet wel een tijdje werken

Pizzabezorgers die minimaal vier maanden in dienst zijn bij New York Pizza maken kans op het plekje in de space shuttle. Komend jaar bepalen klanten van de pizzaketen dan wie de allerbeste pizzabezorger van Nederland is. Daarna begint voor de gelukkige winnaar de training voor de allereerste pizzabezorging in de ruimte.

Philippe Vorst: „In 2023 bestaan we ook nog eens 30 jaar. Een extra mooi moment om als eerste pizzaketen wereldwijd een pizza in de ruimte proberen te bezorgen. Ik kijk er in ieder geval naar uit om onze beste pizzabezorger te volgen in zijn of haar weg naar ongekende hoogte.”

Een andere pizzaketen, Domino’s Pizza, had in september ook al een opvallende actie. Dit bedrijf zocht een ‘professioneel pizzaproever‘.