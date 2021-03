Rutte: ‘Theaters en bioscopen zo tegen de zomer open’

Demissionair premier Mark Rutte streeft ernaar de theaters, bioscopen en musea „zo tegen de zomer” weer te openen. Dat zei de VVD-lijsttrekker in een reactie op zijn voorlopige verkiezingswinst.

Rutte kan met zijn VVD rekenen op een winst van twee zetels, daarmee eindigt de partij op 35. De VVD blijft dan de grootste partij. D66 klimt van 19 naar 24 zetels.

De demissionair premier wil zo snel mogelijk gaan formeren om te werken aan een herstelplan voor onder andere de cultuursector.



Inmiddels is 80 % van de gerapporteerde corona gevallen gerelateerd aan scholen. Het openen van scholen is prima, maar accepteer hoger aantal besmettingen en wentel het niet af op musea, bioscopen, theaters, winkels, restaurants, terassen etc. #coronahttps://t.co/Yve99g0EvN pic.twitter.com/iPn4V6MfL7 — Mark van Loosdrecht (@MarkvLoosdrecht) March 16, 2021

Versoepelingen

Afgelopen dinsdag gingen wel een aantal – vrij kleine – versoepelingen in. Die hadden dan niet te maken met de terrassen, bioscopen of theaters, maar maken het leven voor een aantal Nederlanders wel makkelijker. Zo mochten kinderen ‘eindelijk’ weer naar zwemles, en mogen grote winkels meer klanten tegelijk ontvangen. Zo ook de IKEA, en het systeem van de Zweedse meubelgigant liep meteen vast.

De volgende persconferentie is op 23 maart. In de afgelopen persco zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge dat de terrassen mogelijk eind maart, ergens rond pasen, weer open zouden mogen. Maar of we nog steeds versoepelingen kunnen verwachten, met de huidige besmettingscijfers?

Besmettingen bij proefevenementen

Om ervoor te zorgen dat evenementen – wanneer ze weer mogen – zo soepel en veilig mogelijk verlopen, hebben er een aantal proefevenementen plaatsgevonden. Bij de laatste, een concert van André Hazes in de Ziggo Dome, raakten mogelijk vier mensen besmet. Een dag eerder vond er een dancefeest plaats, daar zijn geen mensen besmet.

Er was bij de evenementen sprake van het hoogste opkomstcijfer voor de tweede test tot nu toe. Ruim 84 procent van de bezoekers van het Back to Live-dance event en 86 procent van de bezoekers van het concert van Hazes hebben een tweede coronatest ondergaan. Bij de eerdere proeven lag dat aantal op een kleine 80 procent en 82 procent. Aankomend weekend zijn er proeffestivals, in Biddinghuizen.



