Deze lichte versoepelingen van de coronamaatregelen gaan dinsdag in

De coronamaatregelen worden morgen – dinsdag 16 maart – iets versoepeld. Demissionair premier Mark Rutte sprak tijdens de laatste corona-persconferentie van ‘correcties’. Hier lees je ze op een rij.

„De besmettingen en de ziekenhuiscijfers zijn al een tijd stabiel“, zei de demissionair premier tijdens die persconferentie. „Maar op een te hoog niveau.” Dus nee: geen terrasjes open. Geen extra bezoek aan huis. Geen streep door de avondklok.

Winkels en de coronamaatregelen

Winkeliers probeerden bij de rechter nog wel extra bezoekers in hun zaken voor elkaar te krijgen. Ook zij vallen onder de versoepelingen van de coronamaatregelen, maar vinden dat onvoldoende. De rechter hield echter vast aan de coronaregels van het kabinet. Namens de winkeliers gaat de overkoepelende organisatie INretail nu in hoger beroep.



Terugkijken: het inleidend statement van de persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het #coronavirus.https://t.co/JJDumWUaM3 — Mark Rutte (@MinPres) March 8, 2021

Maar er zijn coronamaatregelen die vanaf morgenochtend wél veranderen.

De ‘correcties’ op een rij

• Zwemles. Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij kunnen hun A-, B- of C-diploma halen.

• Winkelen op afspraak. Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Morgen geldt ook één klant per 25 vierkante meter. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken. De winkel blijft werken met tijdvakken van minimaal tien minuten.

• Sporten. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties sporten. Dit met maximaal vier mensen. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan. Zij mogen dat in teamverband doen, zonder 1,5 meter afstand te houden.

• De gemeente kan buiten de sportaccommodaties om meer mogelijkheden bieden voor georganiseerd sporten.



Het gevaar van het virus bagatelliseren, álle maatregelen betwisten en hét recept om van die maatregelen af te komen – vaccinatie! – verdacht maken. Zo rolt de #complotkaravaan van Forum. Nepnieuws als politiek verdienmodel. Ondermijnend en een gevaar voor de volksgezondheid. pic.twitter.com/2DSL7AuT1D — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 10, 2021

Coronamaatregelen theorieles en reizen

• Theorie-examens. Op locatie mogen weer theorie-examens en –lessen worden georganiseerd. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van bepaalde beroepen of voor bepaalde bedrijven. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

• Inreisverbod verruimd. Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden weer Nederland mogen inreizen.

De volgende corona-persconferentie van premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge is op dinsdag 23 maart om 19.00 uur. Deze is live te volgen op deze site.