Hugo de Jonge: ‘Terrassen mogelijk open rond Pasen’

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge hebben net weer een coronapersconferentie achter de rug. Daarin zei vooral premier Rutte weinig nieuws. Hij kondigde een aantal correcties aan, maar geen grote versoepelingen. Minister De Jonge probeerde vooral perspectief te bieden, en een toekomstbeeld te schetsen.

In het praatje van de minister ging het dan ook veel over vaccineren. Want, zoals Rutte ook al zei, als iedereen zoals verwacht begin juli minstens één prik heeft gehad, kunnen we grote stappen maken. „We kijken reikhalzend uit naar de zomer”, zei De Jonge dan ook. „We snakken naar het moment waarop veel dat het leven mooi maakt weer kan. En als alles gaat zoals gepland, wordt het ook zo’n mooie zomer.” Daar schetst de minister een mooi beeld. Maar hoe komen we daar?

De Jonge: ‘Begin juli twee derde geheel beschermd’

Als de geplande leveringen doorgaan, en op tijd zijn, is begin juli twee derde van de bevolking geheel gevaccineerd tegen corona. Het overgebleven deel heeft dan ook minstens één prik gehad. Wel hield De Jonge een slag om de arm: „ We weten niet of gevaccineerden het virus door kunnen geven en of er nieuwe mutaties zullen ontstaan, maar in de zomer zijn we van het grootste deel van de maatregelen af.”

Zo verwacht de minister dat we begin mei al 6,5 miljoen prikken gezet zullen hebben, begin juli al 18 miljoen. Van veel vaccins heb je namelijk twee prikken nodig om geheel beschermd te zijn. Al hebben mensen die besmet zijn geweest al genoeg aan één AstraZeneca-vaccinatie. Op het moment, zei minister De Jonge, loopt een onderzoek naar hoe dat kan leiden tot een stroomversnelling qua vaccineren.

„Vaccinatie zal ons steeds meer werk uit handen nemen”, zei de minister. „Elke prik beschermt meer ouderen en kwetsbare mensen. Het voorkomt ernstige ziekte, sterfgevallen, ziekenhuisopnames”, en dat is precies wat we nodig hebben om maatregelen te kunnen laten vallen.



Niemand moet verplicht worden of zich verplicht voelen om te bewijzen dat hij of zij gevaccineerd is. Wel kan een vaccinatiebewijs – naast een negatief testbewijs – op termijn mogelijkheden geven om de samenleving veilig en stap voor stap te openen. 👉 https://t.co/al6cbCThnX pic.twitter.com/sQzzY59iFv — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 8, 2021

Twee bezoekers per dag voor verpleeghuisbewoners

Bewoners van verpleeghuizen hebben het vaak ook erg zwaar. Ze mogen maar weinig bezoekers ontvangen, en er zijn zelfs verhalen van mensen die worden ‘opgesloten’ in het tehuis. Zelfs als ze al gevaccineerd zijn. Daar wil De Jonge wat tegen doen: als iemand gevaccineerd is, mogen zij twee bezoekers per dag ontvangen. En dat mogen dan meerdere mensen per week zijn.

Het versoepelen van die regeling is de „eerste stap” die in de verpleeghuizen genomen wordt. Over verdere versoepelingen wordt nog gesproken.

De bewindsman waarschuwde al eerder dat het loslaten van de coronaregels in verpleeghuizen „stap voor stap” moet gebeuren. De meeste bewoners van verpleeghuizen zijn al gevaccineerd, maar het is nog niet duidelijk of dat de verspreiding van het virus ook genoeg afremt.

Terrassen eind maart mogelijk open

Eindelijk ook perspectief voor horecaondernemers: eind maart mogen de terrassen mogelijk weer open. Wel onder een paar voorwaarden: de zogeheten R (het reproductiegetal) moet onder de 1 blijven. Ook moeten ziekenhuizen niet overbelast zijn.

Premier Mark Rutte hoopt tegen die tijd ook andere nieuwe stappen te kunnen zetten in het afschalen van de coronamaatregelen. Zo komt er mogelijk meer ruimte voor het hoger onderwijs. Studenten mogen dan weer een dag in de week naar de hogeschool of de universiteit. Zoveel mogelijk studenten krijgen dan vooraf een sneltest. Middelbare scholieren mogen nu al een dag in de week naar school. Mogelijk gaan de winkels tegen die tijd ook weer open, maar alleen als de besmettingen laag genoeg zijn.

De Jonge in vragenronde tijdens persconferentie: "Ik heb echt nul begrip voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Echt nul. Maar het is ieders vrije keus." #coronamaatregelen — floor bremer (@floorbremer) March 8, 2021 Derde golf

Ondanks dat het kabinet echt nieuwe stappen wil nemen – wij allemaal wel – ziet het vooruitzicht op de derde golf er niet goed uit, zei minister De Jonge. De vooruitzichten voorspellen nu de top van de derde golf in april. Als de slechtste scenario’s uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen over een maand even vol als vorig jaar, waarschuwde de coronaminister.

Op het moment ligt het reproductiegetal op 0,98. Dat houdt in dat honderd besmette personen 98 anderen besmetten. Op termijn verdwijnt het virus als dit ‘R-getal’ onder de 1 blijft.

Toch is de situatie nu „heel kwetsbaar”, zei De Jonge. Dat komt door de Britse variant van het coronavirus. Die is besmettelijker dan andere coronavarianten, waardoor het R-getal weer tot boven de 1 kan stijgen. Inmiddels heeft deze virusmutant het grotendeels overgenomen van de ‘klassieke’ variant. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de coronamaatregelen, waarschuwt dan ook nu geen „onverantwoorde risico’s” te nemen.