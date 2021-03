In de vrieskou gedumpte gehandicapte man (25) blijkt een Duitser

Begin februari werd een man in een rolstoel ijskoud gedumpt in de sneeuw. De man kon (en kan) niet praten en er lag een briefje bij hem. Nu is bekend geworden wie de afzender is en gaat de Duitse politie ermee aan de slag.

Het kon in februari rekenen op emotionele reacties. „M’n hart breekt”, schreef iemand op Twitter. En „Nederland is ziek!” Na politieonderzoek blijkt nu dat het helemaal niet om een Nederlandse actie gaat. De gehandicapte man (25) is namelijk Duits en zijn familieleden die hem achterlieten ook. „Blijft een trieste zaak, maar gelukkig door onderzoek van de recherche is een aantal zaken duidelijk geworden en justitie in Duitsland pakt de zaak verder op”, reageert Politie Rijswijk.



Familieleden gehandicapte man

De familieleden die hem in Rijswijk achterlieten, een 50-jarige vrouw en een 20-jarige man, wonen in Duitsland. Daarom zet de politie daar het strafrechtelijk onderzoek voort en beslist de Duitse justitie uiteindelijk of deze twee worden vervolgd.

Een voorbijganger vond de onderkoelde man in een rolstoel vlakbij de brandweerkazerne op de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk, in de nacht van 9 op 10 februari. Door zijn handicap kon (en kan) de man niet communiceren. Ook kon (en kan) hij zich niet zelf verplaatsen. Hij had geen identiteitsbewijs bij zich. Wel werd bij hem een briefje gevonden waarin stond dat zijn moeder niet meer voor hem kon zorgen, zijn familie dakloos was en dat hij daarom werd achtergelaten.

Oproepen politie Rijswijk

Het onderzoeksteam deed meerdere getuigenoproepen om in contact te komen met zijn familieleden, om de mogelijkheden voor hulpverlening te bespreken. Ook kreeg de politie tips van mensen die de achtergelaten man eerder hadden gezien in gezelschap van zijn familie.

Duitsland

De man verblijft nu een Nederlandse zorginstelling. Waarschijnlijk wordt hij ondergebracht in een zorginstelling in Duitsland.

