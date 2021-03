#WaarIsBaudet is trending, Baudet geeft klein teken van leven met privéfeestje

Een flinke winst voor Forum voor Democratie (FVD), maar lijsttrekker Thierry Baudet is nergens te bekennen. Geen bedankje, statement, niks. FVD’er Hans Smolders zei vanochtend bij Goedemorgen Nederland dat dat was omdat hij te moe was, maar op Twitter is wat anders te zien.

„Thierry Baudet was gewoon dood- en doodop”, zegt FVD’er Hans Smolders in Goedemorgen Nederland. „Hij heeft echt twintig uur per dag gewerkt de afgelopen weken. Dat is de werkelijke reden waarom hij er gisteren gewoon niet was.” FVD groeit naar verwachting van twee naar acht zetels.



WNLheeft een geïrriteerde Hans Smolders (nr 4 FvD) aan de lijn. Hij voelt zich meteen al op z'n pik getrapt omdat hij niet gefeliciteerd werd. Over de afwezigheid van Baudet zegt hij: "Thierry is 'dood- en doodop'. Hij heeft 20 uur per dag gewerkt en was gewoon op." 🙄 #TK2021 — Susanne (@suusonline) March 18, 2021

#WaarIsThierry

Onder zijn kiezers (en niet-kiezers) valt de radiostilte ook op. Op Twitter is #WaarIsThierry trending, en mensen vragen zich af waarom de FVD-lijsttrekker niet eens middels een tweet zijn kiezers bedankt. Naast allerlei grapjes als „he, waar is Thierry?”, verwijzend naar Perry het vogelbekdier van cartoon Phineas en Ferb, klinkt er ook kritiek.



Mensen vinden het bijvoorbeeld belachelijk dat Baudet „ligt uit te slapen”, wat trouwens geen anti-FVD-hersenspinsel is. Een medewerker van zijn eigen partijkantoor bevestigt dat Baudet inderdaad nog even ligt te tukken. „Op de verkiezingsavond krijgen we alvast een voorproefje van wat de #FVD-fractie de komende vier jaar gaat doen: weglopen en verstoppertje spelen”, schrijft Lijs.



Ondertussen verplaatst naar het huis van #Baudet voor een reactie. Buren grapte al “hij ligt nog te slapen, hij heeft het laat gemaakt.” Volgens een medewerker van het partijkantoor wil hij uitslapen! #waarisbaudet #waarisThierry pic.twitter.com/fQfk6Kswe9 — Mark Kampers (@markkampers) March 18, 2021



Op de verkiezingsavond krijgen we alvast een voorproefje van wat de #FvD-fractie de komende vier jaar gaat doen: weglopen en verstoppertje spelen. En daar betalen we ze € 4.000.000,- (vier miljoen euro) voor.#waarisThierry #Baudet #TK21 #spoorloos — Lijs R. Gensink (@eRgTVNoord) March 18, 2021

FVD-feest

Op een video die rondgaat op Twitter is goed te zien waarom Baudet zo uitgeput is: gisteravond was er een privé FVD-feestje. Wanneer de camera naar de deur draait is een euforische Baudet te zien, die met een glas wijn in de hand en een ietwat dubbele tong het een en ander roept.



Sommige FVD-kiezers vinden dit hele gebeuren echter „geweldig”. „Hij bepaalt even zijn eigen agenda. Dus blijf maar janken en snuiven maar @thierrybaudet komt tevoorschijn als hij er zin in heeft. Niet omdat jullie een kunstje willen zien.”



Baudet een winst van 400%, die is ergens feest aan het vieren, geweldig — Carniforus Rex (@HengeloRealist) March 18, 2021

Geen grote FVD-bijeenkomst op verkiezingsavond

In Goedemorgen Nederland zei FVD’er Smolders dat de partij geen grote bijeenkomst heeft gehouden op verkiezingsavond. Niet gek, als de lijsttrekker in een willekeurige woonkamer met een glas wijn in de hand aan het feesten is. Wel, zei Smolders, heeft de campagne ervoor gezorgd dat Baudet „echt helemaal op” was. Dat is zijn verklaring voor Baudets afwezigheid.

De voormalig LPF’er zegt trots te zijn op de uitslag van Forum, maar hij heeft „ook een dubbel gevoel” bij het resultaat van acht zetels. „We waren eigenlijk liever gegaan voor de grote verandering.” De partij wilde graag in het kabinet, maar Rutte had FVD eerder al uitgesloten. En dan had de partij eerder vijftien tot twintig zetels nodig, volgens Smolders.

Hij baalt ook van de winst die VVD en D66 hebben geboekt. „Rutte en Kaag liggen zwaar op de maag. Daar gaat een hele hoop beleid komen, dat eigenlijk onze kiezers alleen maar nog meer zal teleurstellen.” FVD verzette zich in de campagne stevig tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet, waar ook VVD en D66 deel van uitmaken.



De eerste de beste fvd woordvoerder ,Hans Smolders aan de telefoon bij WN, meteen vol in de aanval. Felicitaties werden met een sneer afgeketst. Eerste dat ie naar voren brengt: 'Rutte en Kaag vallen zwaar op de maag' Hoe dan? — Marcel W (@MarcelWolfs) March 18, 2021

‘Zou leuk zijn als u mij feliciteert’

Tegenover presentatrice Maaike Timmerman stelde Smolders zich nogal geïrriteerd op. Zo zegt hij op een gegeven moment „het zou misschien ook leuk zijn dat u mij feliciteert, dat ik in de Kamer kom”. Timmerman reageert daarop met dat ze aan het begin al benadrukte dat de partij een grote overwinning heeft geboekt. „Ja, maar ik ben iemand die in de haarvaten zit van Tilburg en Brabant, en dat is toch een hele grote toevoeging in Den Haag”, zegt Smolders dan. Blijkbaar wil Smolders een extra persoonlijke felicitatie van Timmerman.



En de verongelijktheid werd vlees en kwam op aarde onder de naam Hans Smolders. #droeftoeter #wnlvandaag #FVD pic.twitter.com/Y3FcoMnWvx — Arnoud (@ArnoudVbrief) March 18, 2021



Altijd leuk om de stabiliteit in fvd te zien. Thierry is weg en bedankt niet eens zijn kiezers. Smolders( de nr4) komt dit verklaren bij WNL en reageert woedend omdat de presentatrice hem niet feliciteert met zijn zetel. #waarisbaudet — Dutch J (@lala22land) March 18, 2021

