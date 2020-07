Huilende Kim Kardashian gespot met Kanye West 

Kim Kardashian en Kanye West staan op de gevoelige plaat tijdens een gesprek over hun relatieperikelen afgelopen maandag. Het wereldberoemde duo is de laatste dagen veel in het nieuws vanwege de veelbesproken twitterberichten van Kanye West.

De realityster en rapper blijven wereldwijd gesprek van de dag. Het echtpaar is gister gespot tijdens een ontmoeting in Wyoming. Reden voor het gesprek zijn de beruchte uitspraken van West die vorige week al veel in het nieuws verschenen. Kim Kardashian vloog daarvoor van California naar Cody, Wyoming, waar haar man momenteel verblijft. Dit zou voor hen het eerste gesprek sinds weken zijn. Het beroemde koppel werd gefotografeerd in de auto. Op de foto’s is te zien dat de realityster en rapper niet echt een bepaald gezellig weerzien hebben.

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.

— ye (@kanyewest) July 25, 2020