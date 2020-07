Kanye West gaat toch niet for president met zijn Birthday Party

Ondanks zijn aankondiging op Onafhankelijkheidsdag, heeft rapper Kanye West besloten zich toch maar niet aan de verkiezingsstrijd te wagen. Al wist hij de naam van zijn partij al wel. Birthday Party.

„We willen Kanye West niet als president. We willen Donald Trump niet als president. We willen niet dat beroemdheden in het Witte Huis fucking house spelen, we willen iemand met een diploma of op zijn minst wat politieke ervaring.”

Een van de vele reacties op social media op het nieuws dat Kanye West een gooi naar het presidentschap zou doen. #Kanye was dan ook lange tijd trending op Twitter. Velen zagen het niet echt zitten, op z’n zachtst gezegd. „En dan Kim zeker als First Lady?” Kim Kardashian was overigens helemaal niet zo blij met het nieuws van haar man, die lijdt aan een bipolaire stoornis en zei tegen People „bezorgd” te zijn

If Kanye West becomes President, we’re gonna have to dress like this pic.twitter.com/9hyXG5quoK — PhantomDetective (@brandon_doi) July 9, 2020

When I heard @kanyewest is running for President, I just had to get these bumper stickers made. I’ll send you one, as long as you promise to tweet a pic of it on your car! Just send me a DM. @PearlJam pic.twitter.com/doC7BKeJQt — Micah Chartrand (@ChartyMicah) July 13, 2020

Negatief

Kim kan nu in elk geval weer rustig ademhalen, want meerdere Amerikaanse media berichten dat Kanye West toch geen gooi doet naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Uit opiniepeilingen bleek ook dat West maar op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen. Vooral aanhangers van Joe Biden waren eerst boos over zijn aankondiging, omdat ze bang waren dat hij stemmers weg zou trekken.

🖕🖕🖕 Kanye West says he's OK taking Black voters away from Joe Biden — thus helping Trump's reelection — as he launches his wild card presidential bidhttps://t.co/xKcPCBXteT — Hear Me Roar (@Stop_Trump20) July 8, 2020

Kanye West is polling at about 2% in one of the first national polls to be taken among voters in the US since the rapper first announced his intention to run for the presidency this year. pic.twitter.com/31M8qDeKMS — BallerAlert (@balleralert) July 14, 2020

Toekomstmuziek?

West heeft niet gezegd of hij ook in de toekomst nog mee wil doen aan een campagne voor het presidentschap. Wat dat betreft kan hij alsnog in de voetsporen treden van Trump, die vanaf de jaren 90 meerdere malen liet weten zich te willen kandideren als president, maar dat vier jaar geleden pas echt deed.

West en zijn echtgenote Kim hebben in het verleden herhaaldelijk met president Trump contact gehad. Het ging toen onder meer over de vrijlating van gevangenen.

Birthday Party

Vorige week vertelde Kanye West in een uitgebreid interview met Forbes dat hij zijn partij de ‘Birthday Party’ wilde noemen en dat zijn slogan ‘YES!’ zou zijn. „Als wij winnen, is het iedereens verjaardag.” Het leverde gemixte reacties op in het land, maar de rapper blijft erbij dat hij ondanks zijn geestelijke gezondheid „niet gek is.”

