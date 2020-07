Kim Kardashian zoekt al weken hulp voor Kanye West

Amerikaanse rapper Kanye West twitterde maandag een aantal vreemde berichten waarin hij claimt dat zijn vrouw Kim Kardashian hem wil opsluiten. Echter zou zijn echtgenote hem al weken willen helpen, maar geeft de rapper niet thuis.

Dat bevestigt een bron het Amerikaanse tijdschrift People. De familie Kardashian zou al langere tijd de rapper proberen te helpen, maar hijzelf wil dit volgens de bron niet. Kanye West zou momenteel in het Amerikaanse Cody Wyoming verblijven voor de campagnevoering rondom om zijn mogelijke presidentschap.

Abortus North West

„Kanye is in Cody omdat hij geen hulp wil. Als hij geholpen zou willen worden zou hij in LA zijn.” Volgens de onbekende bron is echtgenote Kim in gesprek met artsen. „Kim’s familie steunt haar altijd en ze houden van Kanye. Ze willen dat hij gezond is.”

De rapper schreef maandag een aantal schokkende berichten op Twitter. In de omstreden tweets suggereerde hij onder andere dat zijn vrouw en schoonmoeder Kris Jenner hem ‘proberen op te sluiten’. Daarnaast claimde hij dat de controversiële film Get Out over hem gaat. „Kim probeerde samen met een dokter naar Wyoming te vliegen om mij daar op te sluiten, net als in de film Get Out. Dit omdat ik huilde over het redden van mijn dochter.” Daarmee verwijst West naar zijn emotionele uitbarsting tijdens een campagnebijeenkomst. Hier liet de rapper zijn tranen vloeien nadat hij sprak over zijn dochter North West en zijn standpunten over abortus. Zijn vrouw en hij zouden overwogen hebben hun eerste dochter te aborteren.

Opgesloten als Mandela

West twitterde maandag ook: „Kriss je houdt me niet voor de gek. Jij en die ‘calmye’ mogen niet met mijn kinderen omgaan. Jullie probeerden mij op te sluiten. Kim bracht een dokter mee om mij op te sluiten. Als ik opgesloten wordt net als Mandela, dan weten jullie waarom.” Daarna vervolgde hij: „Iedereen weet dat de film Get Out over mij gaat.” Met de term ‘calmye’ verwijst de rapper naar Corey Gamble, de partner van Kris Jenner.

Ondertussen vloog comedian en goede vriend Dave Chappelle naar Wyoming om te kijken hoe het met West gaat. De rapper was blij om Chappelle te zien en deelde een video met hem op Twitter.

