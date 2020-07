Medische studenten in Rotterdam besmet met corona

Rotterdam is momenteel koploper als het gaat om het aantal coronabesmettingen in Nederland. Nu blijkt dat onder studenten die besmet zijn met het virus, een aantal studeren aan de medische faculteit van de Erasmus Universiteit.

Dat bevestigt het Erasmus Medisch Centrum na een bericht van omroep Rijnmond.

Aantal studenten nog onduidelijk

Om hoeveel studenten het gaat en of ze eventueel in contact zijn geweest met kwetsbare mensen, is nog niet duidelijk. De GGD doet nog onderzoek, benadrukt het Medisch Centrum.

Het Erasmus Magazine zegt intussen dat een beachvolleybaltoernooi van de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) een van de besmettingsbronnen onder Rotterdamse studenten moet zijn geweest. Dat zou op te maken zijn uit een e-mail van het bestuur aan zijn leden. „Wij hebben als bestuur vandaag vernomen dat een aantal leden dat zaterdag bij het beachvolleybaltoernooi is geweest positief getest is op Covid-19″, citeert het magazine uit de e-mail.

Bijeenkomsten

Gister week bleek dat tien tot twintig besmettingen onder studenten hebben plaatsgehad als gevolg van bijeenkomsten. Verwacht wordt dat het aantal nog flink oploopt.

De GGD noemt de corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten alarmerend. „Deze groep is niet gewend om aan de bel te trekken bij milde klachten, laat zich minder testen en blijft ook minder snel thuis bij klachten. Als iemand in contact is geweest met iemand die positief getest is, moet diegene ook in quarantaine. We merken dat studenten dat vaak niet goed snappen en er soms geen gehoor aan geven. Met die signalen moeten we zeker aan de slag.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam praat vandaag met de voorzitters van de studentenverenigingen in zijn stad naar aanleiding daarvan. Hij roept ze op het matje vanwege de verspreiding van het coronavirus onder studenten. In augustus vindt in Rotterdam de Eurekaweek, de introductieweek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), plaats. Aboutaleb: „Als dit een voorbode hierop is, maak ik me grote zorgen.”

Het RSC/RVSV, een van de studentenverenigingen in de stad, zegt niet te vrezen dat de Eurekaweek niet doorgaat. Ook zeggen zij zich niet te herkennen in het beeld van de GGD dat studenten zich minder aan de voorschriften houden, zelfs al hebben ze klachten. „Onze sociëteit is deze zomer dicht, dat doen we niet zomaar”, zegt de voorzitter van de vereniging.

