8 redenen waarom ik een hekel heb aan zonnebaden

Er zijn mensen die houden van zonnebaden, zonnebanken en bruin worden. Er zijn ook mensen – zoals de auteur van dit stuk – die alleen het stukje bruin worden interessant vinden en de rest ruk. Waarom? Dat leg ik je aan de hand van deze 8 ergernissen bij het zonnebaden even uit.

1. Het is héél warm

Kijk, ik houd van de zon, maar ik hou er niet van om in de bloedhitte te liggen braden als een versgepelde gamba in een frituurpan. Zo voel ik mij al snel als ik (al zwetend) op een handdoekje bij het zwembad of de zee. En als er geen water in de buurt is om af te koelen, dan kun je me al helemaal wegdragen.

2. Zweet

Dat zweet, daar moet ik het ook even met jullie over hebben. Gadverdamme! Heb je stad en land afgezocht naar een prachtig badpak of een sexy bikini, kun je er niet eens een leuk make-upje bij op doen omdat dat binnen 8 minuten toch als zweet voor de zon (haha) verdwenen is, hup je poriën in. Lig je daar op je handdoekje een beetje te druppelen. Plakoksels, dijen die tegen elkaar aan plakken en dat allemaal ook nog in je blote billengezicht.

3. je ogen dicht

En met dat blote billengezicht kijk je ook nog eens als een oorwurm, omdat je tijdens het zonnebaden vol met je muil in de zon ligt. Een zonnebril is natuurlijk uit den boze, want dan heb je zomaar het nieuwste model van Ray-Ban als afdruk op je koppie staan. Wel een leuk vakantiesouvenirtje, maar echt sexy kunnen we het niet noemen. En die fronsrimpel in je voorhoofd wordt er ook niet mooier op zo…

5. Je krijgt strepen

Terug naar dat leuke badpak: die kun je natuurlijk sowieso niet aan als je echt gaat zonnebaden, want dan heb je na een dagje zonnen enkel bruine benen en een bruin hoofd, maar je buik is zo wit als slagroom op een frappuccino van Starbucks. Niet mooi, dus ga je toch maar voor die net te kleine bikini van 3 jaar geleden waar je het mooiste bruin in wordt. Zucht…

6. Je verbrandt

Tenminste, ík verbrand. Redelijk snel en voornamelijk omdat andere mensen het altijd een stuk minder belangrijk vinden om mij goed in te smeren dan ikzelf. Benen, buik, hoofd en armen zijn bij mij altijd prima in orde na een weekje Spanje, mijn rug daarentegen kan zich vaak aansluiten bij de ‘Hoi ik ben knalrood en mega pijnlijk’-club. En dat is niet zo’n heel chill gevoel kan ik je vertellen.

7. Je kunt niks doen

Als je wilt lezen moet je je boekje heel moeilijk boven je hoofd houden en word je zo’n beetje iedere keer weer verrast met een lading inktvlekken op je handen vanwege een natte of zweterige hand die de inkt laat afgeven. Je telefoonschermpje (als hij niet oververhit is) kun je niet lezen dus een beetje Instagrammen kan ook niet. Praten met je vrienden is onmogelijk want die liggen uitgeteld te pitten met een kater van de avond daarvoor en met zijn allen de zee in gaat ook niet lukken, want er moet altijd iemand op de tassen passen… Blegh!

8. Zonnebaden verhoogt de kans op huidkanker

Hier hoef ik eigenlijk niet over uit te breiden.

Dit stuk schrijf ik trouwens terwijl ik op een welverdiende vakantie in Mexico ben. Wat ik dan wel doe? De hele dag lekker rondlopen met zonnebrandcrème op, activiteiten doen, bij het zwembad liggen in de schaduw en heel af en toe de zee in duiken. Geloof mij: ook dan word je bruin. En anders neem je net als ik lekker een spray-tan.