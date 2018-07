Ze deelt haar bloedsuikerwaardes, fotografeert zichzelf midden in een hypo en vertelt alles over wat er komt kijken bij haar ziekte. Leven met diabetes type 1 is niet gemakkelijk. Maar het eerlijke en nuchtere online dagboek van ‘diabadass’ Irene Putting (31) uit Naaldwijk creëert een hechte community van jonge diabetici op Instagram.

Ze ligt op bed. Zichtbaar uitgeput. De armen slap langs zich heen. ,,Wat een mooie zondagavond had moeten worden, veranderde in dit’’, staat er in het onderschrift bij de Instagrampost. ,,Mijn bloedsuikers waren zo hoog dat mijn meter ze niet meer kon meten. Op de een of andere manier nam mijn lichaam de insuline niet goed op. De pomp was niet verstopt, ook de batterij was niet leeg. Ik was bang. Ik begon te praten met een dubbele tong. Mijn bloedsuikers daalden nadat ik mezelf met de hand insuline had toegediend. Gelukkig hoefde ik niet naar het ziekenhuis, maar het scheelde niet veel.’’

Passie