Van Serious Request tot Missie 538: gaan veel acties voor goede doelen samen?

RTL Project Glimlach dat vanavond z’n finale kent. Missie 538 van Radio 538 waarvoor vandaag is afgetrapt. Serious Request dat morgen begint, inclusief een teruggekeerde Glazen Huis. KINK dat vanaf maandag in actie komt voor de zorg. Het is duidelijk druk als het om acties voor goede doelen op radio, tv en bijbehorende online platformen gaat.

Alle beetjes helpen natuurlijk. Maar kunnen al die acties tegelijkertijd en vlak na elkaar ook te veel van het goede zijn. Of pushen ze elkaar juist en gaan meer mensen tijdens deze feestmaand met Kerstmis in aantocht gul aan goede doelen geven? We vragen het verderop in dit artikel aan Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland. Maar eerst vind je hier een overzicht van de genoemde vier acties.

De vier goede doelen op een rij

RTL Project Glimlach voor zieke kinderen

Wanneer? Zaterdag 11 december begonnen, finale vanavond tijdens die andere finale, van The Masked Singer en live-schakelingen met Beau van Erven Dorens en John Williams.

Van wie? Verschillende programma’s (onder meer RTL Boulevard, Eigen Huis en Koffietijd), kanalen en gezichten van RTL.

Waarvoor? Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Met de opbrengst wil de stichting onderzoek en projecten mogelijk maken. Die moeten bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij 380.000 kinderen die jaarlijks in een van de zeven aangesloten kinderziekenhuizen in Nederland worden behandeld.

Wat gebeurt er? Je kunt doneren via deze website. Via de site van Project Glimlach worden ook objecten van presentatoren als Beau van Erven Dorens, Robert ten Brink en Carlo Boszhard geveild. Eva Jinek maakte op Videoland een speciale talkshow, Jinek Junior. Daarin sprak zij met zieke kinderen. Klassen van basisscholen en kijkers werden opgeroepen om kaarten of een tekening te sturen naar de zieke jongeren, om zo een glimlach op hun gezicht te toveren.

Missie 538 voor meerdere doelen

Wanneer? De tweede editie is vandaag begonnen, duurt tot en met vrijdag 24 december.

Van wie? Radio 538 (ook live te volgen via Radio 538, TV 538, 538.nl, de social media-kanalen en SBS6 (dagelijks van 14.00 uur tot 16.00 uur en op de finaledag tot 17.00 uur).

Waarvoor? Verschillende doelen. Vanochtend gaf 538-dj Frank Dane het startschot voor Missie 538. De eerste missie is om geld op te halen voor twee Ronald McDonald Huiskamers. Bij de start ontving de dj een bijzondere gast: de 13-jarige Anne. Vorig jaar lag zij na een zwaar ongeluk voor langere tijd in het ziekenhuis. Dapper vertelde ze op de radio haar verhaal.

De andere doelen (op alfabetische volgorde): DOA, Fonds Gehandicaptensport, Hersenstichting, Het Vergeten Kind, Hulp voor Helden, KNGF Geleidehonden, Nationaal Ouderenfonds, Plastic Soup Foundation, Prinses Máxima Centrum, Stichting Babyspullen en Stichting Hoogvliegers.

Wat gebeurt er? Frank Dane legt uit: „Na de bijzondere opening belooft het een super mooie week te worden. We hopen dat alle luisteraars met ons mee gaan strijden door te doneren in ruil voor muziek, of natuurlijk zelf in actie te komen. Daarnaast kijk ik uit naar de indrukwekkende verhalen, gaan we het land in en kan er ook dit jaar weer geboden worden op unieke veilingitems.”

Goede doelen die op het punt van beginnen staan

Serious Request voor het klimaat

Wanneer? Morgen (zaterdag) tot en met vrijdag 24 december. In Amersfoort is het beroemde Glazen Huis teruggekeerd. Vanuit het huis worden 24 uur per dag aangevraagde platen gedraaid en wordt er online content gemaakt.

Van wie? Radiostation NPO 3FM. 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zij in Amersfoort te vinden. Zij zijn te volgen, maar uiteraard wel volgens de coronamaatregelen. Zo is er na 17.00 uur geen publiek welkom.

Waarvoor? Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Wat gebeurt er? Als vanouds: doneren door platen aan te vragen natuurlijk of door zelf in actie te komen. Zoals Tijn met zijn nagellak ooit, wie herinnert zich het inmiddels overleden jongetje niet?

Maar er is tijdens Serious Request veel meer. Tijdens deze editie staat klimaatverandering centraal en daarom staat het Glazen Huis dit jaar symbool voor een broeikas. Daarin kan de temperatuur letterlijk tot grote hoogte stijgen. Alleen het in Amersfoort aanwezige publiek kan deze temperatuur laten dalen door zich in te spannen in de kas die gekoppeld is aan het Glazen Huis. Ook worden rond het Glazen Huis tal van activiteiten georganiseerd waarmee geld opgehaald wordt voor het Wereld Natuur Fonds. Wederom voor zover de coronamaatregelen dit toelaten.

KINK voor de longartsen in de zorg

Wanneer? Maandag 27 december tot en met vrijdag 31 december.

Van wie? Radiozender KINK in samenwerking met de vereniging van longartsen.

Waarvoor? Voor alle longverpleegkundigen en hun collega’s, die de afgelopen tijd ongelofelijk hard gewerkt hebben. Het geld ophalen – de teller stond vanmiddag op bijna 13.000 euro – is om hen een steuntje in de rug te geven. Het idee ontstond bij DJ Tom Op het Broek door zijn regelmatige contact met longarts en KINK-luisteraar Erik Kapteijns. Die was meerdere malen in de uitzendingen van Tim om verslag te doen van zijn werk in corona-tijd. Wat de longverpleegkundigen precies krijgen is afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld geld.

Wat gebeurt er? KINK-dj Tim op het Broek gaat in zijn eentje de KINK Album Top 1000 herhalen, die in juli dit jaar werd samengesteld door de KINK-luisteraars. Van elk album draait Tim een track, waarbij de luisteraars zelf via de KINK-site kunnen bepalen welke dat moet worden: de meest gestemde track komt op de radio. Tim gaat op die manier vijf dagen lang 18 uur per dag muziek draaien, van zes uur ’s ochtends tot middernacht. Luisteraars kunnen hem mentaal ondersteunen door hem te sponsoren via een doneer-button.

Veel goede doelen, werkt dat?

Margreet Plug is directeur van Goede Doelen Nederland. Bij deze branche-organisatie zijn ruim tweehonderd goede doelen aangesloten. Zij gaat in op geven in december, waar je op moet letten als je iets aan goede doelen geeft en of de huidige acties ook te veel van het goede kunnen zijn.

Waarom staat geven in de decembermaand centraal?

Margreet Plug: „Gelukkig steunen mensen goede doelen het hele jaar. Donateurs zijn heel trouw. Maar de koude wintermaanden en zeker ook de kerstperiode roepen een sterk gemeenschapsgevoel op. Kerst is bij uitstek iets dat je met je naasten, dierbaren en familie viert. Veel mensen staan dan stil bij het feit dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Juist dan willen mensen iets extra’s doen als blijk van medeleven voor iedereen die het minder goed heeft. Wij zien dat veel goede doelen daarom extra acties in december organiseren. Maar lang niet allemaal hoor. Sommige doen dit juist in november of nog eerder.”

Is dit niet teveel van het goede?

„Er zijn veel verschillende mensen met veel verschillende idealen en even zoveel keus in maatschappelijke doelen om te steunen. De meeste decemberacties sluiten mooi aan bij de kerstgedachte en maken het voor iedereen mogelijk om juist in deze tijd de meest kwetsbaren een hart onder de riem te steken. En vergeet niet, het doen van een gift is altijd geheel vrijwillig. En het allerbelangrijkste is dat je geeft vanuit je hart!”

Waar moet je op letten als je wil geven aan een goed doel?

„Als je snel wil weten of je donatie goed terecht komt kun je letten op de Erkenning. Erkende goede doelen voldoen aan strenge kwaliteitseisen, worden regelmatig gecontroleerd door de toezichthouder CBF en hebben de zaken op orde. Dus let op het ‘CBF Erkend Goed Doel’-logo. Dan kun je met een gerust hart geven aan het goede doel van jouw keuze.”