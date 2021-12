Eva Jinek even terug voor Project Glimlach: ernstig zieke kinderen aan tafel in Jinek Junior

Eva Jinek heeft een half jaar vrij van haar talkshow, maar haar ‘vakantie’ gebruikt ze voorlopig goed. Met Jinek Junior is zij eenmalig terug. Zij praat met ernstige zieke kinderen in verband met het RTL Project Glimlach.

Jinek Junior is nu te zien op Videoland. In de eenmalige talkshow ontvangt Eva Jinek drie kinderen (van 9, 11 en 14) die ernstig ziek zijn. Zij vertellen over hun ziekte, maar ook over hun positieve kijk op het leven. Zo zien we Jula (9), het meisje uit bovenstaande video. Jula zit zes uur per dag aan een infuuspaal vast, maar mag wel rondlopen. Zij kan zich dan vermaken in onder meer een muziekstudio en een bibliotheek. „En er is ook een Formule 1-stoel.”

Ook artsen schuiven aan bij Eva Jinek

Ook spreekt Eva Jinek met de ouders van de kinderen, een kinderarts en een Anesthesioloog, over onder meer het belang van angstvrij behandelen. Martijn van der Kuip van het Amsterdam UMC bijvoorbeeld, behandelt Gio en heeft een speciale band met de jongen. „Alle kinderen zijn uniek, maar Gio is ook kritisch. Hij vraagt ook ‘waarom moet dit nog, kan ik er niet mee stoppen?’ Dat zijn uitdagende vragen.” Van der Kuip heeft meestal het antwoord wel. „Maar soms is het niet het leuke antwoord.”

Hier zie je het fragment van Van der Kuip en Gio bij Eva Jinek:

Jinek Junior speciaal voor Project Glimlach

De eenmalige terugkeer van Eva Jinek met Jinek Junior heeft alles te maken met het RTL Project Glimlach. Dat is een nu lopende actieweek waarin verschillende programma’s, kanalen en gezichten van RTL oproepen geld te doneren voor Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje. Met de opbrengst wil de stichting onderzoek en projecten mogelijk maken, die bijdragen aan het verminderen van angst, pijn en stress bij zieke kinderen. Zo’n 380.000 kinderen worden jaarlijks in een van de zeven aangesloten kinderziekenhuizen in Nederland behandeld.

Onder meer RTL Boulevard, Koffietijd en gezichten als Beau van Erven Dorens, genoemde Eva Jinek, Robert ten Brink en Carlo Boszhard komen in actie. Ook Nicolette van Dam, ambassadrice van Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje, zet zich in. Via de eerder genoemde website worden onder meer objecten van presentatoren geveild.

De actieweek wordt vrijdag op speciale wijze afgesloten met de finale-avond van The Masked Singer en liveschakelingen met Beau en John Williams. En Eva Jinek? Die besteedde haar tijd niet alleen aan Jinek Junior, maar werkte ook nog aan een boek: Droom Groot.