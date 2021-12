Politici vechten live op sociale media hun ruzie uit in een kooigevecht

Twee ruziënde politici hebben hun meningsverschil op een wel heel bijzondere manier bijgelegd. Voor de ogen van duizenden kijkers op sociale media en nog eens honderden betalende toeschouwers, sloegen de twee kemphanen uit het Braziliaanse stadje Borba in het Amazonegebied elkaar het licht uit de ogen in een kooigevecht. „Dit lijkt het wilde westen wel.”

De Britse krant The Guardian schrijft dat de bizarre ruzie al in september begon. Simão Peixoto, burgemeester van het stadje Borba, werd toen al publiekelijk uitgedaagd tot een vuistgevecht door een voormalige parlementariër genaamd Erineu da Silva. Die was boos op de burgervader – die hij een ‘schurk’ en ‘boef’ noemde – omdat hij een waterpark in het natuurgebied niet wist te behouden.

Burgmeester neemt uitdaging aan en ‘wil tegenstander afranselen’

De Braziliaanse burgemeester Peixoto was de beroerdste niet en nam de uitdaging aan. In een online video gaf hij aan dat hij bereid was zijn tegenstander „af te ranselen”. Daarbij sloeg hij met zijn vuist op zijn handpalm. „Toon je ware gezicht”, aldus de burgemeester tegen zijn criticus Da Silva.

Op die video kwam veel kritiek. Het gedrag van de burgemeester zou ongepast zijn, zeker in zijn rol als vertegenwoordiger van de inwoners van het stadje. De conservatieve burgemeester trok zich daar weinig van aan. Begin november stelde hij op zijn officiële Facebookpagina klaar te zijn om te vechten. „Als hij echt wil vechten, zijn we klaar om te vechten. Ik ben altijd een winnaar geweest.”

Alsof dat niet genoeg was, kondigde de burgemeester afgelopen weekend het kooigevecht nog even goed aan op zijn eigen sociale mediakanalen.

Honderden betalende toeschouwers zien politici elkaar in de haren vliegen

En zo geschiedde: zondag stonden de twee vechtersbazen met ontbloot bovenlijf in de ring. Het bizarre tafereel, dat plaatsvond in een volgepakte gymzaal in een plaatselijke school, werd bekeken door honderden betalende toeschouwers. Ook werd het gevecht door burgemeester Peixoto zelf live gestreamd op sociale media.

In de eerste seconden ging hij dan ook voortvarend van start en sloeg hij zijn tegenstander met een aantal rake klappen direct op de grond. Maar Da Silva vocht terug. Na drie rondes kon de burgemeester uit het Amazonegebied zelfs amper meer lopen vanwege de trappen die hij van zijn tegenstander kreeg, aldus The Guardian, die spreekt van een „rumble in the jungle”.

Kijk een deel van het gevecht hieronder terug.

Jury roept winnaar van kooigevecht uit; kemphanen omhelzen elkaar

Uiteindelijk was het – na ruim 13 minuten op elkaar inslaan – toch de burgemeester die aan het langste eind trok. Hij won de knokpartij op basis van jurypunten. Tegenstander Da Silva leek zich te berusten in het resultaat en feliciteerde de burgemeester met de winst door hem te omhelzen. Of daarmee de kous af is in het waterparkgeschil, is niet bekend.

Overigens was het publiek het niet eens met het resultaat. Veel toeschouwers lieten overduidelijk van zich horen nadat de scheidsrechter de hand van burgemeester Peixoto in de lucht hield. „Oplichterij”, zo was de mening van het overgrote deel van het publiek.

In Brazilië wordt bovendien schande gesproken over het incident. Brazilianen zien het als bewijs dat de politieke sfeer sinds het aantreden van president Bolsonaro verhardt en gewelddadiger wordt. „Is dit wat de Braziliaanse politiek is geworden? Het lijkt het wilde westen wel”, schrijft een criticus op Twitter.