Twee orang-oetans gered van smokkel in krat onder lading bananen

Twee orang-oetans zijn door Nederlandse inbreng ontkomen aan smokkelaars. De aapjes werden meegenomen in een krat onder een lading bananen. Ze zijn onlangs op Zuid-Sumatra gered door het team van Stichting JAAN.

De smokkel-actie kon worden gestopt door samen te werken met een team van de Indonesische overheid. Dat reddingsteam trof tijdens de gezamenlijke operatie met de autoriteiten twee baby-orang-oetans aan die per bus werden gesmokkeld. Ze stonden op het punt van Sumatra naar Java te worden verscheept.

Orang-oetans in veiligheid gebracht

Achter in de bus, onder een paar dozen bananen, zaten de twee dieren naast elkaar in een krat. De dieren zijn direct in het Wildlife Center van JAAN in veiligheid gebracht. De aapjes krijgen, zoals in bovenstaande video te zien, nu intensieve zorg van het medisch team. De chauffeur van de bus werd aangehouden en ook de handelaar kon worden opgespoord. In verband met het lopende onderzoek kon deze reddingsactie pas nu worden vrijgegeven.

De twee zijn Siti en Sudin genoemd. De jonge dieren zijn waarschijnlijk 12 tot 14 maanden oud. Hun moeder is vermoord om ze te kunnen verhandelen. Normaal gesproken blijven ze ongeveer 8 jaar bij hun moeder.

Femke den Haas van Stichting JAAN vertelt over de actie:

Aapjes gaan genoodzaakt rondzwerven

Het leefgebied van de Orang-Oetan wordt verwoest om plaats te maken voor plantages. Hierdoor zijn ze genoodzaakt te gaan rondzwerven in palmolie-plantages. Ze gaan zo op zoek naar onderdak en voedsel. Omdat de apen de jonge bladeren van de oliepalmen opeten, worden ze door de plantage-medewerkers gezien als plaagdieren. Vaak worden de moeders vermoord en belanden de babyā€™s bij illegale dierenhandelaren.

Multinationals doen al jaren werk om de palmolie-industrie te verduurzamen. Zo werd in 2004 al de Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) opgezet. Inmiddels is slechts 20 procent van alle palmolie RSPO gecertificeerd. Zo blijven ook daar problemen met Orang Oetans en illegaal gekapt bos aan de lopende band bestaan.

Inmiddels is er een wereldwijde coalitie ontstaan voor palmolie-vrije certificatie. Bedrijven kunnen zich bij aan kunnen sluiten. Dit omdat steeds duidelijker wordt dat duurzame palmolie slechts een wassen neus is.

Rond de orang-oetans zijn vaker ‘rare’ verhalen. Twee jaar geleden probeerde een Rus nog een orang-oetan mee te smokkelen vanaf het vliegveld op Bali.