Record: burenruzies schering en inslag in het jaar van corona

Burenruzies waren het afgelopen jaar schering en inslag. Een recordaantal ruzies is geteld. De reden: ‘we’ waren door corona veel thuis. En daarbij liepen de gemoederen soms hoog op, ook met de buren.

Bij buurtbemiddelingsorganisaties werden vorig jaar zo’n 20.000 conflicten tussen buren gemeld. Dat waren er circa 2500 meer dan in 2019. Het aantal meldingen van burenruzies betekent een record.

Veel burenruzies door geluidsoverlast

Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen vooral klachten binnen over luidruchtig spelende kinderen, harde muziek en lawaai door verbouwingen.

Uit de jaarcijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt verder dat vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, buren last van elkaar hadden. „We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid”, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV.



‘Woonplezier nam in rap tempo af’

„Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt”, zegt de woordvoerster van het centrum. „Nu iedereen meer thuis zit, veel online vergadert en de kinderen hele dagen thuis waren, merkt iedereen ook meer van zijn buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren. Als daar dan nog de herrie van een klussende buurman bovenop komt, neemt het woonplezier in rap tempo af. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen.”

De oplossing voor burenruzies

Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Herder vertelt: „Als je je ergert aan je buren, probeer dan het gesprek aan te gaan. Lukt dat niet, schakel dan op tijd de hulp van bemiddelaars in. Zij begeleiden de gesprekken waardoor de buren er meestal samen wel uitkomen.”



Het CCV bestaat sinds 2004 en is een onafhankelijke stichting die helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en op te lossen. Inwoners van driehonderd gemeenten (85 procent van de 352 Nederlandse gemeenten) kunnen gratis gebruik maken van deze dienst. In zeven op de tien gevallen wordt het conflict volgens het centrum opgelost.

Soms lopen burenruzies ernstig uit de hand, maar we hebben het dan over de Verenigde Staten.