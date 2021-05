25.000 klachten over eindexamens: hitte in lokaal, maar geen water

De klachtenlijn over de eindexamens heeft op de eerste dag ruim twintigduizend meldingen opgeleverd. Wiskunde A op het vwo zorgde voor het meeste geklaag. Ook een veel te warm eindexamenlokaal en herrie door bouwwerkzaamheden sprongen in het oog.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft haar jaarlijkse eindexamenklachtenlijn Examenklacht.nl gisteren geopend. Tijdens de eerste beldag zijn er 21.466 klachten binnengekomen. Op het moment van schrijven staat de teller op ruim 25.000 meldingen. Veruit de meeste klachten, 10.234 om precies te zijn, gingen over wiskunde A voor vwo.

‘Scholieren kunnen hun verhaal kwijt’

Coördinator van de klachtenlijn over examens Myriam van de Wiel: „Het examen wiskunde A springt er echt uit. Verder merken we hoe belangrijk het is dat in dit bijzondere jaar met moeizame voorbereiding scholieren hun verhaal kwijt kunnen. Het zegt ook veel over hoe deze lichting de voorbereiding en de examens ervaren heeft.”

De eerste dag van de centrale examens stonden onder andere Nederlands voor vmbo en Wiskunde A, B en C voor vwo op het programma. Veruit de meeste klachten gingen deze eerste dag dus over wiskunde A voor het vwo. Een derde van alle deelnemers aan dat examen uitte z’n ongenoegen. Van de Wiel: „Dat is echt veel meer dan in vorige jaren. In 2019 waren het nog 1596 klachten. We geven deze aantallen door aan het College voor Toetsen en Examens en CITO om ze verder op te pakken.”

Geen water tijdens eindexamens

Ook leverde de eerste dag van de examens enkele organisatorische klachten op. Hitte in de examenzaal bijvoorbeeld, waarbij kandidaten geen water mochten drinken. Geluidsoverlast van bouwwerkzaamheden werd ook meerdere keren gemeld, net als het niet houden van anderhalve meter afstand.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag gaan de centraal eindexamens van start. Het LAKS wenst alle examenkandidaten enorm veel succes na dit bijzondere examenjaar! pic.twitter.com/C29BXMZgwl — LAKS (@LAKStweets) May 17, 2021

Jaarlijks biedt de klachtenlijn van het LAKS examenkandidaten de gelegenheid het te laten weten als er iets niet goed ging in de eindexamens. De klachten die binnenkomen worden nagelopen en als het nodig is, komt het LAKS in actie. „Als de organisatie niet goed loopt, spreken we de school hierop aan. Zo hopen we dat elke leerling kan rekenen op een eerlijk en goed examen.

Arie Slob gast bij de klachtenlijn

Vandaag komt Onderwijsminister Arie Slob naar kantoor van de klachtenlijn in Utrecht. Tussen 15.30 en 16.30 uur neemt hij zelf klachten van examenkandidaten aan.

In totaal doen de komende weken bijna 200.000 scholieren hun centraal schriftelijke eindexamens. Leerlingen kunnen de komende twee weken eindexamen doen, maar ook tussen 14 en 25 juni en van 6 tot en met 9 juli. Het tweede tijdvak is dit jaar uitgebreid van vier naar tien dagen. Zo is er meer voorbereidingstijd en worden mogelijke problemen door de coronaperiode onderschept.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag starten de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Een spannende tijd. Iedereen heel veel succes gewenst! Kijk voor de laatste tips om je goed voor te bereiden op https://t.co/NKDTS6BgWH — Arie Slob (@arieslob) May 17, 2021

Voor onregelmatigheden op school of inhoudelijke klachten bij de examens kunnen scholieren dagelijks van 10.00 tot 19.00 terecht bij de klachtenlijn van het LAKS (030- 7900900) en de hele dag op de eerder genoemde website examenklacht.nl.