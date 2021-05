Maaltijdbezorgers Thuisbezorgd moeten op verkeersles

Etenbestelsite Thuisbezorgd.nl begint deze week een nieuwe verkeersopleiding voor haar bezorgers. Deze online training, die in samenwerking met stichting TeamAlert is ontwikkeld, leert de bezorgers om gevaarlijke verkeerssituaties beter te herkennen. Dat blijkt om verkeersongelukken te voorkomen hard nodig.

Maaltijdbezorgers krijgen een steeds prominentere plek in het Nederlandse straatbeeld. Tienduizenden bezorgers rijden dwars door de steden om mensen van een maaltijd te voorzien. In coronatijd is het met online eten bestellen alleen maar drukker geworden. Thuisbezorgd.nl ondersteunt een deel van de aangesloten restaurants met bezorging.

Jongeren Thuisbezorgd.nl meer betrokken bij ongelukken

Deze duizenden bezorgers zijn in dienst en voorzien van kleding en materialen in het welbekende oranje. Zij bereiken de klanten veelal op e-bikes. „Deze groep, die grotendeels uit jongeren bestaat, heeft meer kans om betrokken te zijn bij een verkeersongeluk”, meldt Thuisbezorgd vandaag. Vorig jaar werd ontdekt dat in Nederland ook 15-jarige maaltijdbezorgers rondreden. Voor de veiligheid stak de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daar met een verbod een stokje voor. Een bezorger moet nu minimaal 16 jaar zijn.



Veiligheid is een „elementair element” voor de bestelwebsite. Daarom start de organisatie deze week met een nieuwe verkeersopleiding. In deze online training, ontwikkeld in samenwerking met stichting TeamAlert, krijgen bezorgers herkenbare verkeerssituaties te zien. Zij moeten inschatten welke mogelijke gevaren zij zien en aangeven hoe zij deze kunnen voorkomen.

Eigen ervaringen staan centraal

De verkeerssituaties uit de training zijn gebaseerd op eigen ervaringen van maaltijdbezorgers, zodat het voor de deelnemers zo realistisch mogelijk wordt. Hiervoor ging TeamAlert als expert van jongeren en risicogedrag in gesprek met de bezorgers van Thuisbezorgd.nl. De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in de verkeersopleiding. Daarnaast werd de ervaring van de samenwerking tussen beide partijen in de afgelopen twee jaar ingezet.

De online training zal zowel door nieuwe als huidige bezorgers van Thuisbezorgd.nl worden gevolgd. Daarnaast bestaat de ambitie om het breder aan te bieden aan de aangesloten restaurants die zelf de bezorging verzorgen. Arno Smit van Thuisbezorgd.nl: „Met deze training willen we van onze bezorgers betere verkeersdeelnemers maken. Als zij de opleiding hebben gevolgd, kunnen ze beter lastige verkeerssituaties en risico’s inschatten en weten ze wat te doen om veiliger op hun bestemming te komen.”