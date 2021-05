Koffers pakken maar: we mogen weer reizen naar het buitenland

Nederlanders kunnen weer op vakantie en reizen naar het buitenland. Vanaf 15 mei zal voor afzonderlijke landen weer een reisadvies worden gegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Koffers pakken maar dus…

Dat maakte demissionair coronaminister Hugo de Jonge vanavond op de bekende persconferentie over de coronatmaatregelen bekend. Op diezelfde persconferentie maakte premier een pakket versoepelingen per woensdag 19 mei bekend, al houdt hij een pauzeknop achter de hand.

Niet-noodzakelijk reizen werd lang ernstig ontraden

Vanaf eind vorig jaar stonden alle landen in de wereld op oranje, wat inhoudt dat niet-noodzakelijke reizen ernstig worden ontraden.

Hugo de Jonge verwacht dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje. Op de site wijsopreis.nl kun je zien hoe het per land ervoor staat.

„De site en de app werken met kleurcodes”, aldus De Jonge. „Staat ie op geel, dan kun je in principe daar naartoe. Wel opletten, want corona is niet weg. Landen gaan zelf over hun regels. Het kan ook dat je een negatieve test moet laten zien. Daar gaan landen zelf over. Ga niet op reis met klachten of als je weet dat je besmet bent.”

De Jonge: Laat je goed informeren

De minister benadrukt dat het belangrijk is dat reizigers zich voorafgaand aan een reis goed informeren en de situatie ter plaatse goed in de gaten houden, benadrukte De Jonge. Reizigers moeten bijvoorbeeld rekening houden met een veranderend reisadvies tijdens hun verblijf. Bovendien kunnen er ondanks een geel reisadvies beperkingen gelden, zoals de noodzaak een negatieve test te overhandigen of een quarantaineplicht bij aankomst.

Deze regels kunnen per land verschillen. Sommige landen hanteren ook nog een inreisverbod voor Nederlanders, omdat ze de besmettingscijfers van Nederland te hoog vinden.

Verplicht in quarantaine bij thuiskomst

Het op vakantie gaan is mooi nieuws voor heel veel Nederlanders. De Tweede Kamer stemde vanmiddag overigens wel in met een verplichte quarantaine voor mensen die terugkeren. Die komt er nog aan, als de Eerste Kamer akkoord gaat. De quarantaineplicht zal worden gehandhaafd. Wie zich er niet aan houdt, krijgt een boete. Die is veel hoger dan de gangbare coronaboete van 90 euro, namelijk 435 euro.