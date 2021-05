Diepste dieptes van elke oceaan nu diepgaand verkend

De vijf oceanen van de wereld zijn diepgaand verkend. Wetenschappers onderzochten de zeebodems en bepaalden zo voor elke oceaan de diepste meting.

Onderzoekers hebben voor het eerst grondig nieuw onderzoek kunnen doen naar de bodems van de vijf grote oceanen. Het team van Five Deeps Expedition kan hiermee uitsluitsel geven over de diepste punten onder het wateroppervlak. Vooral over de Indische Oceaan en Zuidelijke Oceaan bestond lange tijd twijfel. De bodems waren nog niet goed genoeg onderzocht om vast te kunnen stellen waar de diepste punten waren. De onderzoekers deden de onderzoeken met behulp van robots.



The Washington Post ran a kind review of Josh Young's book about the Five Deeps Expedition. If you're curious what happened to accomplish the mission, well, she seemed to enjoy the tale . . .https://t.co/9BtGg6Qo5J — Victor Vescovo (@VictorVescovo) December 18, 2020

Indische Oceaan

Maar door deze expeditie is dat nu dus wel mogelijk. Zo kan met bijna volledig zekerheid worden vastgesteld dat in de Indische Oceaan het diepste punt op 7187 meter diepte is. Want er waren altijd twee verschillende plekken genomineerd zijn als diepste plek in de Indische Oceaan. De een ligt in het watergebied ten Zuidwesten van Australië, de ander bij het Indonesische Java. Maar die laatste, in de zogenaamde Soendatrog, is nu dus verkozen tot en onderzocht als diepste plek in de Indische Oceaan.

Ook in de Zuidelijke IJszee is een nieuwe ‘winnaar’ – niet letterlijk – boven water gekomen. De onderzoekers noemen dit punt vanaf nu de Factorian Diepte, die op 7432 meter is vastgelegd. Desondanks ligt in dezelfde trog een nog dieper punt, de Meteoor Diepte. Maar dit stuk bodem ligt officieel in de Atlantische Oceaan. Voor een volledige lijst van diepste punten per oceaan, zie onderstaande top 5.

Challenger Diepte, Grote Oceaan, 10924 meter Brownson Diepte, Atlantische Oceaan, 8378 meter. Factorian Diepte, Zuidelijke Oceaan, 7432 meter. Nog onbekende naam, Indische Oceaan, 7187 meter. Molley Hole, Noordelijke Oceaan, 5551 meter.

Nieuwe gebieden

Afgelopen week publiceerden de onderzoekers onder leiding van Cassie Bongiovanni de bevindingen van maandenlang onderzoek. Een andere onderzoekster die meeschrijft aan de publicatie is Dr. Heather Stewart van de British Geological Survey. „In een periode van tien maanden hebben wij een gebied ter grootte van Frankrijk gedocumenteerd”, zo vertelt zij aan de BBC. De onderzoekers kwamen volgens Stewart in dat gebied nieuwe kwesties tegen: „In dat gebied was een stuk ter grootte van Finland waar de bodem nog nooit was bekeken.”

Het bekijken van de oceaanbodem heeft in de afgelopen jaren al vele mooie plaatjes opgeleverd. Zo ligt het diepst bekende onderwaterpunt ter wereld, in de Marianentrog, ten zuiden van Japan en ten oosten van de Filipijnen. Die is volgens de laatste onderzoeken zo’n elf kilometer diep en levert spectaculaire beelden op.