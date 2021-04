De Hond bijt zich weer vast: eigen podcast over Deventer moordzaak

Het lijkt de week van Maurice de Hond te worden.Of in elk geval de week dat hij veel in de media verschijnt, iets wat hij normaal gesproken altijd wel prettig vindt.

Gisteren speelde hij de hoofdrol in de ‘hufterige karikatuur’ van de Volkskrant, die een artikel wijdde aan zijn stigmatiserende en aanjagende rol in de Deventer moordzaak, naar aanleiding van de podcast De Deventer Mediazaak. Vandaag komt De Hond met zíjn antwoord op deze populaire podcast, waarin hij niet bepaald de sympathie van het grote publiek wekt. Dus komt hij nu zelf met een podcast over de Deventer moordzaak.



En Maurice de Hond zal de geschiedenis ingaan als moedwillig levensverziekend dwaallicht — mark lanser (@kramatsok) April 20, 2021

Je kunt veel van hem zeggen, maar het is een bijtertje, die Maurice de Hond. Of het nou om opinies, coronabeleid of de Deventer moordzaak gaat, De Hond bijt zich erin vast en gaat net zolang door totdat… Ja, tot wát eigenlijk, want De Hond weet nooit van stoppen. Iets wat pijnlijk naar voren komt in de hitpodcast De Deventer Mediazaak, met daarin een sterk staaltje framing richting ‘de klusjesman’ Michael de Jong, wiens leven door alle negatieve media-aandacht ‘kapot is gemaakt’, zo zegt De Jong daarover. Veel mensen hebben nu een mening over de opiniepeiler en vaak niet ten gunste van De Hond, die nu op zijn beurt met een nieuwe podcast komt.

Podcast Maurice de Hond

„Mocht je op basis van de podcast over De Deventer Mediazaak en de media-aandacht zeker weten dat Louwes de dader is. Over 3 weken kom ik met een podcast over die zaak”, belooft De Hond op Twitter. Hij plaatst er een foto en een tekst bij, die je wel even een paar keer moet lezen voordat je het enigszins begrijpt en waaruit volgens hem de onschuld van Ernst Louwes blijkt. Nieuw bewijs dus volgens De Hond, die sinds begin deze eeuw met de zaak bezig is, maar door justitie nooit serieus is genomen en zelfs een hele dikke boete wegens smaad kreeg opgelegd. Het weerhield, en weerhoudt, hem er niet van verder te gaan, op z’n De Honds.



Mocht je op basis van de podcast over de Deventer Mediazaak en de media-aandacht zeker weten dat Louwes de dader is. Over 3 weken kom ik met een podcast over die zaak. Kijk ondertussen naar deze presentatie over het harde alibi van Louwes. https://t.co/0ZaHqHhRV4. pic.twitter.com/4ypnB5JHzr — Maurice de Hond (@mauricedehond) April 20, 2021

Reacties op De Hond

Maurice de Hond heeft veel aanhangers, maar er zijn ook steeds meer mensen die hem niet meer serieus nemen en zich zelfs kwaad maken over zijn vergaande uitspraken, toen en nu. Op zijn bericht waarin hij de alibi van Louwes wil versterken, wordt dan ook wisselend gereageerd. „Ik denk dat er héél weinig mensen zijn die tot die conclusie komen Maurice. Sterker nog, er is nu bij een heel groot publiek de realisatie dat jij moedwillig en totaal ongefundeerd het leven van iemand kapot gemaakt hebt omdat je totaal geen zelfkritiek en -inzicht hebt.” Een ander vult hem aan. „Hij doet er nog een paar scheppen bovenop. Totaal doorgedraaid.”



Hij doet er nog een paar scheppen bovenop. Totaal doorgedraaid. https://t.co/29aDg1uUWi — MrNatural (@EsoClose) April 20, 2021

Er zijn meer mensen die zich opwinden. „Dat weet ik niet mijnheer De Hond. Wat ik wel weet is dat u, rücksichtsloss, voor eigen eer en glorie, het leven van een ander naar de verdommenis hielp. Laten we het daar eens over hebben.” En: „Maurice de Hond zal de geschiedenis ingaan als moedwillig levensverziekend dwaallicht.”

Kamp De Hond laat ook van zich horen. „Goed van u. Heel veel succes met de podcast. Laat u niet afleiden door negativiteit van hoogmoedwaanzinnige Wappies. U doet goed werk,houwe zo. En zo door blijven gaan. Topper dhr. De Hond”, schrijft iemand, al twijfelt iemand openlijk aan de echtheid van deze Tina. „Dank voor deze inzichten, willekeurige internettrol.”



Dank voor deze inzichten willekeurige Internettrol — Derk Lucas (@DerkLucas) April 20, 2021

„Als Louwes het niet gedaan heeft, wie dan wel?”, vraagt iemand De Hond op Twitter. Maar de kans is nihil dat hij hier op antwoordt, aangezien hij telkens een boete krijg wanneer hij ‘de klusjesman’ zegt, die dan ook onschuldig is. „Liever heb ik dat hij helemaal niets meer noemt”, antwoordt iemand anders.



Liever heb ik dat hij helemaal niets meer noemt. — richard ten barge (@bolle58) April 20, 2021

En dan zijn er ook nog de echte die hards. „No one messes with De Hond”, riep iemand gisteren.



No one messes with de Hond! — Saurabh Garg 💎 (@saurabhg) April 19, 2021

Deventer moordzaak

De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde haar ‘boekhouder’ Ernst Louwes voor de moord, onder andere na het vinden van een bloedspatje in haar kraag, waarin zijn dna gevonden werd. Hij zat acht jaar vast en leeft nu z’n verdere leven. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ van de weduwe, Michael de Jong, de moord zou hebben gepleegd. Hij herhaalde deze beschuldigingen veelvuldig in de media, maar zijn theorieën bleken niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld voor smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

Over de Deventer Mediazaak

De podcast De Deventer Mediazaak is een grote hit. Al ruim 100.000 paar oren gingen je voor, werd vrijdag bekend. De zesdelige podcastserie gaat over hoe de Deventer moordzaak ontaardde in een niets en niemand ontziende mediazaak, met een prominente rol voor Maurice de Hond die alles op alles zette om de verdenking van de moord op de weduwe Wittenberg op ‘de klusjesman’ Michael de Jong te krijgen, terwijl hij onschuldig was. En nog steeds is. Zijn leven is wel kapotgemaakt, zo hoor je in de podcast.



Ik ben er heel veel meer voor gaan wandelen, maar wat een podcast. De verdachtmakingen, de jarenlange ellende als gevolg daarvan en de enorme rol van Maurice de Hond daarin. Burgerparticipatie bij amateuropsporing kent blijkbaar ook een hoop haat, wraak en miskende mensen. https://t.co/l0ge7kMpy4 — Marijke Drogt (@MarijkeD87) April 11, 2021

Van verslaggeving en waarheidsvinding via infotainment naar een mediahetze, met De Hond als aanjager continu in beeld. Feit en fictie gaan een eigen leven leiden en er vallen meer slachtoffers dan alleen de vermoorde weduwe. Journalisten, redacteuren van talkshows, opiniemakers, BN’ers en andere betrokkenen vertellen hoe ze onderdeel werden van deze mediadynamiek. Claudia de Breij is eigenlijk de enige die hand in eigen boezem steekt. Na een lied ‘tegen de klusjesman’ dat ze toentertijd zong, maakt ze het goed met een lied voor de klusjesman.



