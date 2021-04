Aangevallen persfotograaf: ‘Ik heb overal pijn’

Gisteravond in Lunteren werd een persfotograaf, samen met zijn vriendin in hun auto, door een shovel in de sloot geduwd. Daarvoor had een groep omstanders hen al bedreigd. Aan Omroep Gelderland doet de fotograaf nu zijn verhaal.

Timothy, zoals de persfotograaf heet, was in de Gelderse plaats om foto’s te maken voor een autobrand en werd bedreigd door vier mensen. De politie hield uiteindelijk twee mensen aan, onder wie de bestuurder van de shovel. De politie in de regio is de hele ochtend al niet bereikbaar om het verhaal, dat gisteravond al via Omroep Gelderland naar buiten kwam, te bevestigen of toe te lichten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Belachelijk. Poging tot doodslag op een persfotograaf en partner. Te bizar voor woorden. Wat bezielt men om journalisten aan te vallen? Nederland lijkt massaal de weg kwijt te raken. https://t.co/GSCnyx74Cy — Thom van der Veldt (@thomvdveldt) April 20, 2021

„Ik ging er heen om foto’s te maken. Ik stond tegenover een oprit aan de andere kant van de Krommehoekseweg. Toen zag ik vier personen van het terrein afkomen. Die bedreigden me. Met doodsbedreigingen”, tekent Omroep Gelderland op uit de mond van Timothy. „Ik heb overal pijn, ik heb spierpijn, rugpijn. Mijn rug is beschadigd door glas van de autoruit. Ik kan dus ook nergens tegenaan zitten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

'Ze werden belaagd door een groep omstanders en vervolgens met auto en al door een shovel omgekiept, zegt een andere persfotograaf die erbij aanwezig was' 😳….😡😡😡 — Elmer Tan (@elmer079) April 20, 2021

Hij belde de politie, maar zag lichten op zich afkomen, schrijft de omroep. „Tot ze zo’n 20 meter voor me waren, toen zag ik dat het een shovel was. Die heeft me met auto en al opgetild en even verderop weggezet. Met een wiel op de rand van de sloot. Daarna is de shovel weer naar achteren gereden. Toen kwamen die vier personen met stokken op de auto af en sloegen de ruiten stuk.”

Zijn vriendin, die met hem mee was, stond volgens de persfotograaf „doodsangsten uit”. Op het moment dat de melding van de autobrand binnenkwam, was het stel namelijk al op weg naar huis. „Normaal gaat ze nooit mee”, lichtte Timothy nog toe. Ook zegt hij dat hij bedreigingen inmiddels gewend is, maar dat dit „anders” voelde. Daarom ging hij terug de auto in, en deed hij de deuren op slot. Toen ging het dus mis en werd hij, samen met zijn vriendin in de auto, de sloot in geduwd.

Hoofdredacteuren: ‘Nieuw dieptepunt

Het Genootschap van Hoofdredacteuren zegt geschokt te zijn door de aanval op de persfotograaf. „Bij die aanval werd de auto waarin zij zaten met een shovel een sloot in geduwd, waarbij beiden gewond raakten”, zo laat het genootschap weten. „Het gaat hier om een directe en levensbedreigende aanval op twee mensen maar het is ook een nieuwe aanslag op de journalistiek en de persvrijheid.”

Voor het Genootschap van Hoofdredacteuren is „dit een nieuw dieptepunt in de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen. Het illustreert de voortdurende dreiging waaronder de journalistiek in Nederland moet werken”.

Een woordvoerder van de brandweer zegt van de situatie niet veel te kunnen zeggen, anders dan dat de brandweer betrokken is geweest bij het bestrijden van die autoband. Ook heeft de brandweer geholpen „om twee mensen uit de auto te halen”.