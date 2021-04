Persconferentie: mogelijk nóg meer versoepelingen aangekondigd

Vanavond geven demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge weer een persconferentie. Daarin horen we welke versoepelingen we tegemoet gaan. Dat mogelijk de terrassen en winkels open gaan vanaf 28 april, was al bekend. Maar nu zijn er nog meer versoepelingen uitgelekt.

Zo zouden de regels ook voor markten, begrafenissen en theorie-rijlessen versoepeld worden. Dat melden ingewijden aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Bij begrafenissen zijn vanaf volgende week 100 bezoekers welkom, in plaats van 50.

Het hoger onderwijs mag open onder dezelfde voorwaarden als het voortgezet onderwijs. Het praktijkonderwijs gaat weer open en de locaties voor theorie-rijlessen openen ook weer de deuren. Daarnaast wordt vandaag bekend dat het kabinet de zogeheten Fieldlabs ‘on hold’ zet bij een hoge bezetting van de intensive cares. Boven een bezetting van 900 ic-bedden stoppen alle experimenten van de Fieldlabs, meldt RTL.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Versoepelingen in persconferentie

Winkeliers zijn erg blij, en wachten met smart op de persconferentie van vanavond. HEMA, Intergamma en Blokker zijn „verheugd”. Maar ze blijven op hun hoede, de afgelopen tijd zijn ze keer op keer teleurgesteld.

Volgende week zouden de winkels dus weer open mogen, zonder dat mensen een afspraak hoeven te maken. Maar winkeliers moeten er dan wel voor zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Momenteel moeten klanten minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken om te kunnen shoppen in niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en kringlopen.

Een woordvoerster van de HEMA laat weten dat de winkelketen „100 procent klaar is om weer open te gaan”. „We zijn erg blij als we weer open kunnen, maar we zijn al een paar keer teleurgesteld. We wachten de persconferentie af en zullen dan alle voorbereidingen treffen. De situatie zal waarschijnlijk erg lijken op hoe het was voor de lockdown.”

Horeca neemt geen genoegen met alleen terrassen open

Prima, die versoepelingen, maar voor de horeca is het niet genoeg. Met alleen de terrassen open de zomer in, is voor hen niet te doen. Zij willen dan ook voor 1 juni volledig open kunnen. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Robèr Willemsen vindt dat er geen restricties meer moeten zijn. Geen eindtijd en geen maximumaantal personen per terras en per tafel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een betutteling weer van onze regering: 2 mensen op het terras, 18.00u dicht. Het is toch een soort van goedmakertje om het volk maar tevreden te houden.#persconferentie #Terrassen #terrassenopen — Bart Haenen (@ValuasIndy) April 20, 2021

Door horecabreed versoepelingen door te voeren voor zowel eet- en drinkgelegenheden (binnen en buiten), hotels en door op korte termijn ook te kijken naar mogelijkheden voor avond- en nachtclubs, kan de horeca een alternatief bieden voor de toenemende druk op de openbare ruimte en de basis leggen voor het herstel van de branche van de coronacrisis, stelt Willemsen.