Eerste beelden halve finale van LEGO MASTERS: hollen en irritaties

De halve finale van LEGO MASTERS is dáár. Morgenavond gaat er voor het laatst een team naar huis en de overgebleven drie duo’s staan volgende week zaterdag in de finale. Hier zie je de eerste beelden: er wordt gehold en gevallen en verderop in dit artikel ook diep gezucht.

Ook het tweede seizoen van LEGO MASTERS is voor RTL 4 een voltreffer. Het programma bleek vorig voorjaar een welkome afleiding van de lockdown in coronatijd. Maar ook seizoen 2 trekt gemiddeld 1,5 miljoen kijkers. Metro schreef eerder al: Kijkers zijn direct weer laaiend enthousiast. De strijd om de titel beste LEGO-bouwers staat tegenover goed scorende titels als Ik Vertrek en Sterren op het doek. Morgen is er ook een nieuwe concurrent: De Radio 10 Songfestivalquiz op SBS6.

LEGO MASTERS steeds moeilijker

De opdrachten worden steeds moeilijker, belooft RTL over de halve eindstrijd van LEGO MASTERS. De teams raken steeds vermoeider van het urenlang bouwen met de steentjes. Maar met de finale in zicht, gaan de acht overgebleven bouwers er met nieuwe energie tegenaan. Helaas gaat er vlak voor opdracht 1 iets gruwelijk mis… Of deed Ruben Nicolai, die LEGO MASTERS presenteert met zijn Vlaamse collega Kürt Rogiers, iets expres? We gaan het zien.

Eigen creaties in halve finale

Voor de eerste opdracht mogen de bouwers uit Nederland en België (ook VTM zendt LEGO MASTERS uit) hun eigen creaties verzinnen en maken. De voorwaarde: er zijn maar een beperkt aantal stenen beschikbaar voor de teams. Vervolgens, na een preek van hoofdjurylid Jonathan Bennink – BRICKMASTER geheten – gaan de teams aan de slag met de tweede opdracht van deze halve finale. De bouwers moeten verschillende stukken van een stad maken.

De moeheid onder de deelnemers is in de volgende beelden toegeslagen…

LEGO MASTERS in veel landen

In Nederland en België werd vorig jaar april begonnen met de eerste LEGO MASTERS. Het programma startte echter vier jaar geleden in Groot-Brittannië. In veel landen zijn tv-kijkers als een (LEGO)blok gevallen voor de kunstwerken vol steentjes. Velen zullen ook thuis weer aan het bouwen zijn geslagen. De strijd om de eretitels is inmiddels ook een succes in onder meer Duitsland, Australië, Zweden, Polen en Frankrijk.

RTL 4 zond op Tweede Kerstdag ook een special uit waarbij min of meer bekende Nederlanders de LEGO-stenen in de handen namen. Deze special werd gewonnen door het duo Christiaan Bauer (de zoon van zanger Frans Bauer) en Emma Deckers (de dochter van Daphne Deckers). Tweede werden Heleen van Rooyen en haar partner Bart Meeldijk.

LEGO MASTERS is morgen om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Eerdere afleveringen vind je hier.