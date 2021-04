5 films en series die in week 17 op Netflix verschenen: Sexify en meer

Ook in week 17 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Fatma, Sexify en een documentaire die je nachtrust gaat verbeteren.

Deze week zijn er weer de nodige nieuwe films, series en documentaires verschenen op Netflix. Zo is er met Sexify een vermakelijk zoethoudertje tot het nieuwe seizoen van Sex Education verschijnt, en laat Fatma zien hoe gevaarlijk een wolf in schaapskleren kan zijn. Verder helpt Netflix je beter slapen met Headspace Guide to Sleep, maar bezorgt de streamingdienst je ook slapeloze nachten met de thriller Things Heard & Seen. Liever met iets lichters gaan slapen? Dan is Pet Stars wellicht een beter idee.

Nieuw op Netflix in week 17

1. Sexify

Serie

Genre: drama / komedie

Door de coronapandemie is het derde seizoen van Sex Education uitgesteld. De Britse serie over jonge tieners die hun weg proberen te vinden in het seksuele oerwoud is ongekend populair. Maar Netflix komt nu met een vergelijkbare serie om het leed te verzachten. Sexify is een Pools serie over een jonge studente die technologie met lust combineert. Ze bedenkt een bijzondere seks-app en wil daarmee een tech-wedstrijd winnen. Helaas voor haar is seks nog steeds een taboe op haar school. Hierdoor staat ze voor een enorme uitdaging.

2. Fatma

Serie

Genre: thriller

Soms kunnen mensen waarvan je het totaal niet verwacht de ergste dingen gedaan hebben. Zo is ook het geval in de nieuwe Turkse Netflix-serie Fatma. Hierin volgen we een vrouw die door een tragische gebeurtenis haar leven volledig ziet veranderen. De onopvallende schoonmaakster bereikt het dieptepunt en besluit om haar anonimiteit in haar voordeel te gebruiken. Fatma neemt het heft in eigen hand en verandert zo in een seriemoordenaar met een missie. Ze gaat op zoek naar haar vermiste man en neemt onderweg wraak voor oud leed.

3. Headspace Guide to Sleep

Serie

Genre: documentaire

Nog één aflevering. Die gedachte is vast wel eens door je hoofd geschoten. Voordat je het weet lig je weer tot diep in de nacht series te kijken op Netflix. De streamingdienst is een bron van vermaak, maar kan ook een aanslag zijn op je nachtrust. Gelukkig doet Netflix enigszins haar best om het goed te maken. De documentaire Headspace Guide to Sleep helpt je namelijk om je slaap te verbeteren. Aan de hand van kleurrijke animaties wordt uitgelegd hoe slaap werkt. Zo worden misvattingen onderuit gehaald, krijg je praktische tips om meer uit je nachtrust te halen en eindigt iedere aflevering met een geleide ontspanningsoefening. Kortom, de perfect Netflix-serie om je dag mee af te sluiten.

4. Things Heard & Seen

Film

Genre: thriller / horror

De serie hierboven is perfect om nog even te kijken voor je gaat slapen. Things Heard & Seen is dat absoluut niet. Deze Netflix-thriller hangt akelig dicht tegen horror aan. In de serie volgen we een jong stel uit Manhattan. Ze hebben hun levens prima op de rit, maar willen meer rust. Het leven in de drukke metropool laten ze achter zich en vinden een nieuw huis in een kleine stad, maar rust vinden ze daar zeker niet. Het huis herbergt sinistere geheimen en ook de man van het stel blijkt een duistere kant te hebben. Opeens zit de jonge vrouw gevangen in een bovennatuurlijk hel.

5. Pet Stars

Serie

Genre: reality

Je huisdieren zijn je waarschijnlijk veel waard. Dat is niet uit te drukken in geld. Of toch wel? Tegenwoordig kan iedereen een influencer worden, en dat geldt dus ook voor je huisdier. In Pet Stars zien we hoe ver dit kan gaan. In deze realityserie van Netflix lopen we mee met de talentmanagers van Pets on Q. Dit bedrijf specialiseert zich in diereninfluencers op social media. Of je nu een kat hebt of een schildpad, dit bedrijf maakt van jouw huisdier een ster op Instagram. En dat is behoorlijk lucratief.

