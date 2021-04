Quiz: nu 10 voor Taal terug is op tv; hoe zit het met jouw taalkennis?

Met de terugkeer van 10 voor Taal op televisie, kunnen we ons als kijker weer toeleggen op de Nederlandse spelling en vooral de fouten. Daarom: een quiz van Metro om te testen hoe het met jouw kennis van onze taal is gesteld.

Vanavond is de tweede aflevering van 10 voor Taal op SBS6 te zien (21.30 uur). De omroep spreekt overigens niet van een terugkeer, maar van ‘een volledig nieuw format’. Dat klopt wel. Zo werd er tussen 1989 en 2009 gespeeld door twee teams van drie personen. Nederlanders speelden tegen de Vlamingen en andersom natuurlijk. Zo was er een legendarische aflevering met de zangeressen van K3. In editie 2021 storten alleen Nederlandse koppels zich op netelige spellingkwesties, afkortingen en grappige taalpuzzels.

10 voor Taal met Harm Edens

10 voor Taal verdween in 2010 van de buis en keerde nu na elf jaar terug. SBS 6 behaalde met de eerste aflevering een mooie score van 1,1 miljoen kijkers. Als presentator zagen en zien we Harm Edens. Edens maakt voor 10 voor Taal een tijdelijke overstap van AVROTROS (Dit Was Het Nieuws) naar de commerciële omroep. Wat hij meenam is zijn kenmerkende manier van het aankondigen van foto’s. De nieuwe 10 voor Taal begint met hilarische taalfouten, bijvoorbeeld op posters in winkels. Harm Edens heeft alleen zijn beroemde ‘gelukkig hebben we de foto’s nog’ bij de publieke omroep achtergelaten.

Vorige week trapten Nick & Simon af tegen Irene Moors en Dennis van der Geest. Waarom die laatste twee een taalduo vormden, weten we een week later nog steeds niet, maar wat maakt het ook uit.

Taal verandert altijd

De Nederlandse taal is altijd aan verandering onderhevig. Dat bleek vorige week maar weer eens, toen bekend werd dat we vanaf nu zowel ‘groter dan’ als ‘groter als’ mogen gebruiken. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) kwam met meerdere aanpassingen van onze grammatica. Die hebben vooral te maken met veelvuldig gebruik in spreektaal. Maar nee, leraren en leraressen Nederlands zullen hun leerlingen voorlopig nog niet bijbrengen dat ‘hij is groter als mij’ de juiste spelling is. Zo ver gaat de invloed van ANS niet. Laten we het houden op dringend bedoelde aanbevelingen die voor velen natuurlijk hartstikke fijn zijn.

Speel Metro’s 10 voor Taal-quiz

Terug naar 10 voor Taal. In Metro’s taalquiz houden we het op echte spellingkwesties. Op tv gaat het veel meer kanten op. Zo moeten de kandidaten brak Engels omzetten naar goed Nederlands (shine thrower is schijnwerper). Ook worden twee foto’s getoond die samen een woord vormen. Een kiekje van Frank en Ronald de Boer en een foto van een beeld met een piemeltje werd bijvoorbeeld ‘boerenlul’.

Veel plezier met de tweede aflevering van 10 voor Taal vanavond en nog meer plezier en succes met de quiz toegewenst! Vooral als je in je dagelijkse taalgebruik bent vervallen tot zinnen als ‘d8 t ff niet, bro‘ in plaats van ‘dat doen we maar even niet, makker’.

Mocht je in dit artikel een fout vinden, mail gerust naar [email protected] 😉