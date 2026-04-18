Schutter opent vuur in Kyiv, meerdere doden

This photograph shows a general view of a residential area in central Kyiv on February 19, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. As Ukraine accuses Russia of trying to freeze the population into submission with its most intense attacks on the energy network of the entire war, more and more people in Kyiv are fundraising and pooling cash to buy alternative sources of shared electricity. HENRY NICHOLLS / AFP
Bij een schietpartij in Kyiv zijn zeker vijf doden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. De schutter werd gedood tijdens een poging om hem te arresteren.

„De schutter werd gedood bij zijn arrestatie in Kyiv”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op sociale media. Volgens de minister hield de schutter mensen gegijzeld en schoot hij op agenten toen ze hem gevangen wilden nemen. Zelensky zegt dat tien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Vier gijzelaars werden bevrijd.

Burgemeester Vitali Klytsjko meldde eerder op Telegram dat de politie achter de schutter aanzat in een supermarkt.

Zelensky belooft op X dat er snel onderzoek naar de schietpartij wordt gedaan. Over een motief is nog niets bekend.

