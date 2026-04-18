Schutter opent vuur in Kyiv, meerdere doden

Bij een schietpartij in Kyiv zijn zeker vijf doden gevallen, meldt de Oekraïense president Zelensky. De schutter werd gedood tijdens een poging om hem te arresteren.

„De schutter werd gedood bij zijn arrestatie in Kyiv”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko op sociale media. Volgens de minister hield de schutter mensen gegijzeld en schoot hij op agenten toen ze hem gevangen wilden nemen. Zelensky zegt dat tien mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Vier gijzelaars werden bevrijd.

Burgemeester Vitali Klytsjko meldde eerder op Telegram dat de politie achter de schutter aanzat in een supermarkt.

Zelensky belooft op X dat er snel onderzoek naar de schietpartij wordt gedaan. Over een motief is nog niets bekend.

ANP

