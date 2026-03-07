Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Maroesja (54) was kind van de Bhagwan, daar waar liefde vaak seksueel misbruik betekende

Maroesja was 6 jaar toen zij door haar moeder bij de Bhagwan belandde. Toen zij een 13-jarige tiener was schreef een Duitse dertiger, ook in de commune, haar een berichtje: ‘Lieve Chandra (haar Bhagwan-naam, red.), het is zo heerlijk om bij je te zijn. Ik vind het heerlijk om met je naar bed te gaan, om je lichaam te voelen, het is fantastisch.’

Dit gaat over Maroesja Perizonius, 54 jaar nu. Zij maakte over zichzelf en andere kinderen de documentaire Generatie Bhagwan, die je morgenavond bij KRO-NCRV op tv kunt zien. Wie op zondagavond nog even relaxed televisie wil zien: sla deze titel vooral over. Kun je vreselijke verhalen wel hebben en houd je van indrukwekkende documentaires: kijk dan wel. Metro bekeek hem alvast, voor televisierubriek Blik op de Buis.

Dansen en krijsen bij de Bhagwan

De Bhagwan was een beweging met op z’n hoogtepunt in de jaren 70 en 80 tienduizenden volgelingen. Zij woonden samen in communes in vijftig landen (Nederland telde er een stuk of vijftien). De bedenker, Bhagwan Shree Rajneesh uit India (1931-1990) wilde een nieuwe samenleving creëren met een eigen morele code. Veel volgelingen droegen rode of oranje kleding, de kleur van mededogen. Mediteren was belangrijk en werd regelmatig ook dansend en krijsend uitgevoerd. Dag in, dag uit ging men zo op zoek naar spirituele zuiverheid en wilden al die ‘Bhagwanners’ loskomen van de boze buitenwereld.

Dat moesten ze zelf weten, zou je kunnen zeggen; wat is er mis mee? Nogal veel. Bhagwan werd steeds meer bekend als de seksgoeroe en tegenstander van monogamie en het traditionele gezin. In de communes konden volgelingen terecht in uniseks-douches met schalen vol condooms. Moeten ze nog steeds zelf weten natuurlijk… Maar de werkelijkheid was misdadig. Liefde werd seksueel misbruik van veelal jonge tieners, verkrachtingen waren er volop. Noot: deze Metro-kijker kan dat niet zomaar met zekerheid allemaal stellen. De verhalen in Generatie Bhagwan zijn echter te heftig en te triest om eraan te twijfelen.

Netflix-serie liet seksueel misbruik onbesproken

Maroesja maakte twintig jaar geleden al eens een documentaire – Communekind – over haar tijd als kind in communes in Amsterdam en eentje in de VS. De Netflix-serie Wild, Wild Country duwde Perizonius echter tot haar tweede film. Hoe indrukwekkend Wild, Wild Country ook was, het seksueel misbruik van kinderen bleef in deze Amerikaanse reeks totaal onder de radar. Terwijl de losbandigheid binnen de communes toch echt de aandacht van seksuele roofdieren had getrokken.

Lotgenoten uit de jaren 70 en 80 vonden elkaar online en ze bleken met velen.

Behalve Maroesja doen meer kinderen van de Bhagwan van toen, vrouwen van in de 50 nu, hun verhaal. Sarito uit Amerika bijvoorbeeld. Nee zeggen was haar niet geleerd, ‘just say yes op alles’ wel. Dat werd moeilijk bij een veel oudere vent die haar altijd begeerde. „Geef er nu maar aan toe”, was de tip van een andere vrouw, „dan wil hij je daarna niet meer”. Ze ging overstag en zo werd Sarito verkracht op haar 12e.

Bhagwan had geen grenzen, dus…

Hoe het bij de Bhagwan vervolgens werkte? Het kon geen misbruik heten. Sarito, huilend in de docu: „Waar geen grenzen zijn, bestaat ook geen grensoverschrijdend gedrag. Maar wat mij onder het mom van liefde en licht is aangedaan, was regelrechte verkrachting.”

Het is knap dat Maroesja ook mannen ‘van vroeger’ aan het woord krijgt, al dan niet voor de camera. Ze geven best snel toe dat er dingen zijn gebeurd die niet door de beugel konden, maar of zij daar zelf schuldig aan waren? Tuurlijk niet. De meisjes wilden toch ook? Het hoorde er toch bij en het was toch normaal en zoals iedereen deed?

Eierstokken verwijderen

Het is vreselijk, wat je te horen krijgt. En dan hebben we het nog niet eens over zaken als het steriliseren van en eierstokken verwijderen bij jongeren die daar nog helemaal niet over konden beslissen. Het gedachtegoed van Bhagwan wordt tegenwoordig beheerd door de Osho International Foundation. Ook daar hupsen ze er voor de spirituele zuiverheid nog lustig op los. Van al dat seksuele misbruik van kinderen uit het verleden? ‘Daar heeft de Foundation geen kennis van’. Wat deze kijker betreft: opheffen die boel.

Aantal blikken uit 5: 4

Generatie Bhagwan is morgen (zondag 8 maart) om 22.40 uur bij KRO-NCRV te zien op NPO 2. Terugkijken kan via NPO Start.

