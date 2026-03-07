Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Meer dan twintig doden bij overstromingen in Nairobi

epaselect epa12800343 A Kenyan man is seen crossing flooded road using a makeshift raft during heavy rain in Nairobi, Kenya, 06 March 2026. The storm leaves many motorists and passengers stranded during the evening rush hour. The Kenya Meteorological Department warns of heavy rainfall in Nairobi and surrounding counties over the next 24 hours. EPA/DANIEL IRUNGU
ANP / EPA / DANIEL IRUNGU

Zware overstromingen in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hebben aan zeker 23 mensen het leven gekost. President William Ruto heeft een noodteam samengesteld dat hulp moet gaan leveren, waarbij ook soldaten zijn ingezet.

„Ik heb ook opdracht gegeven om onmiddellijk noodvoedsel uit onze nationale strategische reserves vrij te geven en te verdelen onder de gezinnen die door de overstromingen zijn getroffen”, zei de president verder in een verklaring op sociale media.

Het vliegverkeer van en naar Nairobi, de grootste luchthaven van Oost-Afrika, is ernstig verstoord.

Klimaatwetenschappers zeggen dat de intensere periodes van overstromingen en droogtes een direct gevolg zijn van de opwarming van de aarde. Een klimaatrapport uit 2024 wees uit dat de kans op overvloedige, verwoestende regenval in de regio inmiddels is verdubbeld.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties