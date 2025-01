Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toeslagenaffaire is nog niet afgehandeld ‘omdat ontzettend veel mensen hier geld aan verdienen’

De toeslagenouders wachten nog steeds op de afhandeling van de toeslagenaffaire. En dat kan zomaar nog een paar jaar duren. Volgens voormalig Tweede Kamerlid en toeslagenaffaire-kenner Renske Leijten (SP) is dat helemaal niet nodig. „Maar er zijn ontzettend veel mensen die hier geld aan verdienen”, vertelt ze aan tafel bij Vandaag Inside.

Gisteravond schoof de voormalig politica aan bij de heren van VI. Leijten werd als politica vooral bekend door haar onderzoek, dat ze samen met Pieter Omtzigt deed, naar de toeslagenaffaire. Wilfred Genee vraagt haar aan tafel wanneer het allemaal nu wordt opgelost. „Goede vraag”, reageert Leijten. Waarna Johan Derksen benoemt dat deze grote overheidsfout „een van de treurigste dingen in Nederland” is.

Afhandelen toeslagenaffaire gaat nog zeker drie jaar duren

De afhandeling van het toeslagenaffaire kan namelijk nog wel even duren. Dat zei eerder ook voormalig premier Mark Rutte. „Het is een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk”, sprak Rutte daarover. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die de schade na de toeslagenaffaire moet herstellen, bestaat inmiddels vijf jaar en stelt dat er zeker nog drie jaar nodig is om alles op te lossen.

De toeslagenaffaire De toeslagenaffaire is een zwarte bladzijde uit het overheidsbeleid en de aanpak van de Belastingdienst. Destijds kwamen allerlei gezinnen in grote problemen doordat zij onterecht werden bestempeld als fraudeurs omtrent de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst maakte namelijk tussen 2005 en 2019 fouten, waardoor mensen onterecht heel veel geld moesten terugbetalen. Met alle gevolgen van dien en soms desastreuze gevolgen voor gezinnen. De overgrote meerderheid van deze vaders en moeders had een migratieachtergrond. Duizenden gedupeerden wachten nog altijd op herstel: financieel herstel en herstel van hun waardigheid. Metro interviewde eerder gedupeerde Cilla over de impact van uithuisplaatsing door de toeslagenaffaire op een gezin.

Renske Leijten legt uit dat toeslagenaffaire snel opgelost kan zijn

Volgens Leijten is het geen ‘rocket science’. Ze legt uit dat er hij het UHT 2500 mensen werken. „Als iedereen één dossier per week doet. Dan heb je 40 uur per dossier. Dan heb je 10.000 dossiers per maand en ben je met de zomer klaar.”

Leijten begrijpt niet dat die afhandeling nog drie jaar gaat duren. „Iedere dag kost dat geld. Voor salarissen, computers, juristen etc. En die ouders wachten maar.” Genee vraagt de ex-politica waarom het dan niet lukt. „Het kan, want de wettelijke kaders zijn er. De compensatie is helemaal niet zo ruim. Je moet de gegevens bij elkaar leggen, een gesprek voeren met die ouders, je moet eruit komen, klap erop en klaar. Dat kan gewoon.”

Renske Leijten: ‘Veel mensen verdienen geld hier aan’

Maar toch gebeurt dat niet. „Het is onnodig opgeknipt en er zijn ontzettend veel mensen die hier geld aan verdienen. Waarom wordt dit niet opgelost? Omdat er veel mensen geld aan verdienen.” Waarna Leijten uitlegt dat als de afwikkeling snel gaat, de mensen die dat werk doen, geen baan meer hebben. „Dan kunnen ze ander belangrijk en goed werk doen. Ik ken heel veel mensen binnen, die daar werken, en die willen wel hoor. Die willen heel graag afhandelen.”

Volgens Leijten kan premier Dick Schoof dit makkelijk regelen via de ministerraad. „Het kost nu 14 miljard, dat hoeft niet zoveel te kosten.” Het voormalig Tweede Kamerlid benadrukt dat ze deze boodschap al vijf jaar roept, maar dat door al het uitstel en excuses, ze uiteindelijk besloot de Tweede Kamer uit te gaan.

Vrees dat toeslagenouders ‘iets te veel’ compensatie krijgen

Ook noemt de voormalig politica op dat bij de afhandeling de overheid heel bang is dat de toeslagenouders maar iets te veel geld krijgen. „Om te voorkomen dat iemand maar een stuiver te veel krijgt, zijn ze bereid 10.000 euro extra uit te geven aan extra onderzoeken of rechtszaken. Dat kost veel meer dan dat geld dat je die ouders misschien iets te veel zou betalen.”

Je kijkt Vandaag Inside terug via KIJK.

