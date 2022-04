Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens Mark Rutte gaat het nog járen duren voor de toeslagenouders: ‘Ingewikkeld’

De toeslagenaffaire is wellicht een van de pijnlijkste dossiers van de Staat momenteel. Nederland reageerde de afgelopen tijd verontwaardigd op de aanpak van de overheid en de ouders die gedupeerd raakten en eisen gerechtigheid. Maar volgens premier Mark Rutte gaat de afhandeling van het toeslagenschandaal nog jaren duren. Morgen is er een manifestatie voor toeslagenouders in Rotterdam.

De toeslagenaffaire is een zwarte bladzijde uit het overheidsbeleid en de aanpak van de Belastingdienst. Ouders werden destijds, onterecht, neergezet als fraudeur. Met soms desastreuze gevolgen voor gezinnen. Cabaretier Peter Pannenkoek noemde de onterecht uit huis geplaatste kinderen „staatsontvoeringen” en politicus Pieter Omtzigt is het vertrouwen in de overheid kwijt. Veel Nederlanders zijn het erover eens dat de slachtoffers moeten worden gehoord en geholpen, maar hoe lang dat precies gaat duren, is nog maar de vraag. Metro interviewde eerder gedupeerde Cilla over de impact van uithuisplaatsing op een gezin.

Mark Rutte vreest voor langdurige afhandeling toeslagenaffaire

Zoals Omtzigt eerder al aankaartte, ontbreekt het aan onafhankelijk onderzoek. Volgens Rutte gaat de afhandeling nog jaren duren. „We zijn als kabinet zeer betrokken bij dit onderwerp. Maar het is een ongelooflijk ingewikkeld vraagstuk”, sprak hij bij de wekelijkse persconferentie. „Voordat je alles hebt afgewikkeld ben je echt een tijdje verder. Maar je ziet gelukkig wel dat er in veel gevallen gewoon duidelijkheid is. Er zijn een paar grote vraagstukken, bijvoorbeeld de kindregelingen. Die moeten nog in de wetgeving worden vastgesteld”, aldus de premier. Omtzigt sprak eerder bij Humberto uit dat hij vindt dat Rutte loze beloftes doet.



Het gaat nog járen duren voor de Toeslagenouders? Zegt tie dat nu écht met droge ogen? Onacceptabel en daarom ga ik zaterdag wél naar de steunmanifestatie voor ouders en kinderen! Kom ook! Meer info op https://t.co/hqJw1dpQrH #kruisplein #Rotterdam #steunmanifestatie pic.twitter.com/8dAue6K7mX — Renske Leijten (@RenskeLeijten) April 14, 2022

Gisteren kwam de tiende voortgangsrapportage van de toeslagenaffaire naar buiten. Staatssecretaris Aukje de Vries presenteerde het rapport, waaruit blijkt dat 25.000 mensen gedupeerd raakten. Zij zei tegen Hart van Nederland dat ook zij baalt van de trage afhandeling. Maar volgens haar is „zorgvuldigheid ook belangrijk”. Want de grote hoeveelheid betrokkenen maakt het verhaal volgens haar complex. De Raad van State wil een totaalaanpak in een wet zien. „Ik hoop die voor de zomer naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Zodat we de aanvullende regelingen, bijvoorbeeld de kindregeling, begin 2023 tot uitbetaling kunnen laten komen.” Mocht de Staat vastellen dat iemand gedupeerde is van de toeslagenaffaire, heeft hij of zij recht op een compensatie van 30.000 euro.



Of de afwikkeling van de toeslagenaffaire nog jaren gaat duren voor de ouders? Rutte: ‘Ja, dat vrees ik wel.’ Voor de goede orde: het gaat hier om politieke keuzes, om prioriteiten, dus ook ten aanzien van het functioneren van de rechtsstaat. Dat we dat helder houden. — Welmoed Vlieger (@WelmoedVlieger) April 14, 2022

Manifestatie toeslagenouders Rotterdam

Morgen komen meerdere demonstranten samen in Rotterdam voor een manifestatie, om gedupeerden van de toeslagenaffaire een hart onder de riem te steken. Zowel Rutte als De Vries zijn hierbij niet aanwezig.



