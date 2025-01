Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win tickets en een filmpakket voor de zenuwslopende thriller Flight Risk

Heb je zin om in de bioscoop op het puntje van je stoel te zitten voor een onvervalste ‘vlieg-thriller’? Dat kan! Metro geeft tickets weg voor Flight Risk met Mark Wahlberg. We doen er ook nog een leuk filmpakket bij. Grijp je kans…

Niet iedereen houdt van vliegen (lees dit artikel dan niet), maar voor dat grote witte doek in de bios zit je natuurlijk lekker veilig. We tippen je dan Flight Risk, een thriller die zenuwslopend wordt genoemd.

Het verhaal van Flight Risk

Flight Risk is gemaakt door Oscar-winnend regisseur Mel Gibson (Hacksaw Ridge). Mark Wahlberg speelt piloot Daryl die een Air Marshal (Michelle Dockery) en haar gevangene (Topher Grace) naar een rechtszaak vervoert. Wat begint als een rustige vlucht over de ruige wildernis van Alaska, neemt al snel een gevaarlijke wending. Niet iedereen aan boord is namelijk wie ze beweren te zijn. Zit je dan, hoog in de lucht.

Win: 4×2 tickets en 4 flimpakketten

Metro heeft voor vier winnaars van deze winactie twee kaartjes voor Flight Risk klaarliggen. Alle gelukkigen krijgen ook een mooi pakket dat bij de film hoort. Daarin vind je een exclusief t-shirt, een Flight Risk-pet en een (onmisbare) tote bag.

Zo doe je mee

Wil je twee tickets en extra prijzen voor Flight Risk winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 26 januari, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijzen opgestuurd.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):

