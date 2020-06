Heel veel mensen rennen, bij Run for Kika @Home heb je gelijk een doel

Zondag wordt er door veel Nederlanders gerend om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Metro spreekt ambassadeur Ferdi Stofmeel over de tweede Run for Kika @Home.

Als je op 3 mei dacht ‘wat rennen er veel hardlopers in het oranje’… dat klopt. Die dag deden 2000 sportievelingen met een goed hart mee aan de eerste Run for Kika @Home. Ze holden in totaal 18.000 kilometer en haalden daarmee duizenden euro’s op voor het goede doel: Kika, de stichting Kinderen Kankervrij. Zondag wordt de tweede Run for Kika @Home gehouden, want tja, een groot hardloopevenement organiseren is er door het coronavirus even niet bij. Maar kanker is niet weg, en geld voor onderzoek hard nodig.

Streven: 95 procent genezing

De afgelopen jaren steeg het genezingspercentage van kinderen met kanker in ons land van 70 naar 75 procent. Mooi, vindt Kika, maar het kan nog beter. De stichting streeft naar een genezingspercentage van 95 procent.

Daarom dus de volgende Run for Kika, aanstaande zondag vanaf 11.00 uur. Op het moment van schrijven hebben bijna 1500 mensen zich aangemeld. Allemaal hardlopers die hun eigen afstand bepalen en zich laten sponsoren om Kika te kunnen steunen. Overigens zijn de Runs for Kika, normaal gesproken in plaatsen als Rotterdam, Almere, Alkmaar, Utrecht, Breda, Eindhoven en Amsterdam, evenementen waar ‘we’ graag aan meedoen. Alleen al in 2019 werd er 1.054.465 euro opgehaald.

Ambassadeur met een Emmy Award op zak

Ambassadeur van Kika is Ferdi Stofmeel (37), die we onder meer kennen van de series Komt Een Man Bij De Dokter en Rundfunk en van de op dit moment zo succesvolle film De Beentjes van Sint-Hildegard van Herman Finkers. Stofmeel won met zijn collega’s dit jaar een Emmy Kids Award – ‘de Oscar onder de tv-series’ met De Regels van Floor, waarvoor hij binnenkort een volgend seizoen opneemt. „Op die serie ben ik nou écht trots”, zegt de Amsterdammer.

Maar: zondag is hij even geen acteur, maar Kika-ambassadeur. Stofmeel praat voorafgaand aan de symbolische ‘start’, de warming-up aan elkaar die wordt uitgevoerd door Paralympisch atleet Robin van Damme. Bovendien maakt hij liveschakelingen naar enkele plekken in het land. De uitzending is te volgen via een livestream op de Facebookpagina en het YouTube-kanaal van Run for Kika @Home.

Hier zie je een aftermovie van een eerdere Run for Kika:

Waarom heeft hij zich vorig jaar eigenlijk aan Kika verbonden? Stofmeel: „Ik wilde graag iets nuttigs doen naast mijn werk als acteur, me op een positieve manier voor iets inzetten. Ik vind soms ongemakkelijk om herkend te worden, maar als ik hiermee iets kan bereiken – meer aandacht krijgen voor een goed doel – dan geeft me dat een heel goed gevoel. Het werd Kika omdat ik het een prettige, positieve en open organisatie vind. De stichting denkt niet vanuit zieligheid, maar vanuit optimisme. Zo van: we gaan er met z’n allen voor zorgen dat kinderkanker er in de toekomst niet meer is, daar zetten we ons voor in. En dat ook nog eens gekoppeld aan sport, waarvan ik hou. Ja, zo in actie komen en actief zijn sprak me aan.”

‘Dankbaar voor gezondheid van mijn kinderen’

Stofmeel heeft drie kinderen, ook dat speelde mee. „Ze zijn alle drie gezond en dat vind ik niet vanzelfsprekend. Daar ben ik blij mee dankbaar voor, maar helaas is dat niet voor iedereen zo.”

Zelf is de acteur – momenteel als enorme eikel van een teamleider te zien in de webserie Rare Tijden op het YouTubekanaal van KPN – ook een hardloper, maar nog meer voetballer en momenteel vooral een wielrenner: „Sinds februari heb ik ruim 2600 km gefietst. Wat is Nederland toch mooi!” Stofmeel heeft aan enkele Runs for Kika meegedaan, zoals zijn eerste in het Amsterdamse Bos. „Ik kan bij zo’n Run wel alleen maar aanwezig zijn, presenteren en medailles uitreiken, maar ik vind het dan veel leuker om ook zelf mee te rennen.”

Stofmeel holt zondag naar huis

Zondag zal hij na de livepresentatie vanuit Amsterdam-Noord elf kilometer naar huis hollen. „Dat het nu even op deze manier moet, vind ik sneu. De Runs trekken altijd veel mensen en dat geeft een enorme positieve drive. Er staan allemaal borden met ‘kom op’ en ‘hou vol’ langs de route en heel veel mensen staan aan te moedigen. Het geeft me een boost en het laat zien dat het leven behalve kwetsbaar ook mooi kan zijn. Verdriet hoort ook bij de Run for Kika, je ziet foto’s van kinderen die het niet gered hebben. Voor hen is er een minuut stilte. Kinderen waar het niet zo goed mee gaat krijgen normaal gesproken een momentje op het podium en worden in het zonnetje gezet. Toch ga je er met veel energie en met levenslust vandaan, want je realiseert je dat gezondheid niet zo vanzelfsprekend is. Jammer dat we de Runs nu niet samen kunnen doen, maar ik ben blij dat Kika creatief is en de @Home-versie is bedacht. Zo kan er toch geld worden opgehaald voor onderzoek en andere belangrijke dingen. Ik keek net op de website en zag dat de hardlopers zich al ruim 90.000 euro hebben laten sponsoren.”

Bijzondere ontmoeting

De moeilijke – en toch ook weer mooie – kant ondervond Stofmeel tijdens de Winterrun for Kika in Utrecht. Hij ontmoette er de 19-jarige zieke Ruurd, die in april de strijd tegen kanker verloor. „Ruurd was al langere tijd ziek”, zegt Stofmeel. „Hij had een team om zich heen dat altijd mee rende en ze lopen ook zondag weer. Door deze jongen werd altijd heel veel geld opgehaald. Hij was jong, maar tijdens ons gesprek straalde hij een soort levenswijsheid uit. Het leek of hij door zijn ziekte al heel jong volwassen was geworden. Tegelijkertijd zag ik pretoogjes, hij had er nog zin in. Zijn houding van ‘ik ben er vandaag nog en morgen ook’ maakte indruk op mij.”

Wat is zijn tip voor mensen die zondag – gelukkig is het dan weer wat koeler – nog niets te doen hebben? „Ik woon zelf aan een park en zie heel veel mensen een blokje om rennen. Doe je dat toch dan zou ik zeggen: meld je dan aan bij Run for Kika, geef een kleine donatie en probeer wat sponsors te vinden. Zo heb je een mooi doel tijdens het rennen. Alleen doneren mag natuurlijk ook. Daar krijg je toch energie van?”

