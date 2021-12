Captain Nova lief en leuk voor het hele gezin in bijna filmloze dagen

Helaas, helaas, de ene na de andere film draait de komende tijd niet in onze bioscopen. Denk aan Soof 3, denk aan Bon Bini Holland 3. Maar voor Captain Nova gaat dat niet op. Die draait gewoon op het witte doek, coronamaatregelen of niet.

Captain Nova is de Metro–filmrecensie van de week. Gusto Entertainment zet met deze familiefilm dapper door in zware tijden waarin ook bioscopen voorlopig om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. „Het was een lastig besluit, dat we bovendien snel hebben moeten nemen”, zegt producent Derk-Jan Warrink. „Doorslaggevend is vooral dat we het gevoel hebben dat we ondanks alles mooie dingen moeten blijven laten zien. En dat we daarin positief moeten blijven.” Kijk, daarvoor alleen al verdient Captain Nova een ster. Voor makers en cast is het te hopen dat de bios in de kerstvakantie weer volop mag draaien.

Verhaal van Captain Nova

Captain Nova gaat over het milieu. Maar let op – mocht je nu al afhaken – je wordt na afloop niet met een priemend vingertje naar huis gestuurd. De film start in het jaar 2050. In onze wereld is nog amper water te vinden. Wil je naar buiten, dan kan dat door de oranje stofstorm die raast slechts in een soort ruimtepak. De aarde is er zo slecht aan toe dat gevechtspiloot Nova de opdracht krijgt terug te reizen in de tijd. Zij moet in 2025 met terugwerkende kracht een desastreuze milieuramp voorkomen.

Maar waar niemand rekening mee heeft gehouden is een bijwerking van het tijdreizen: Nova wordt weer jong en stort neer als 12-jarige. Niemand neemt haar nog serieus, behalve Nas – een verwaarloosde tiener die het mysterieuze meisje en haar vliegende robotje ADD uit handen probeert te houden van de geheime dienst. Lukt het Nova en Nas alsnog om de wereld te redden?

Enthousiasme op Cinekid Festival

Captain Nova ging eerder al in première op het internationale Cinekid Festival. Als we de geluiden mogen geloven, was het enthousiasme over deze film voor het hele gezin groot. Daar kan Metro in meegaan. Wat een lieve, enige, niet belerende en soms ook grappige titel. De makers weten overigens wel raad met familieverhalen. Voor Zapp maakte regisseur Maurice Trouwborst al de zeer succesvolle tv-serie De regels van Floor. Met Captain Nova maakt Trouwborst zijn speelfilmdebuut.

De oudere Nova van 37 is Anniek Pheifer, die we twee weken terug ook al zagen in (R)evolutie. Met de jonge Nas krijg je een bekende voorgeschoteld. Marouane Meftah viel in positieve zin dit jaar al op in Mocro Maffia. Dé ontdekking van Captain Nova is echter nieuwkomer Kika van de Vijver. Deze kleine Nova speelt hoe onervaren ze ook is de pannen van het dak. Leuk en eigenlijk briljant detail voor een filmverhaal: de ‘echte’ Nova die in 2025 leeft, loopt natuurlijk ook nog op aarde rond. En ja, natuurlijk komt het tot een confrontatie.

Captain Nova een belangrijke film?

Natuurlijk is de milieuproblematiek van onze moeder aarde iets om bij stil te staan. En om films over te maken. Maar buiten dat: gezinnen met kinderen, ga dat gerust zien (voor 17.00 uur). Je kroost – waarschijnlijk toch al begaan met de natuur – zal Captain Nova vreten. En volwassenen gaan zich geen moment vervelen (dat deed ook de Metro-verslaggever niet).

Al krijgen de grote oliebedrijven van onze wereld een behoorlijke sneer (zij zijn in Captain Nova de veroorzakers van al het milieuleed), vermoeiend is dat niet. Het wordt op een grappige manier gebracht. Dat zeer ervaren acteurs aan deze film meedoen, laat echter ook zien dan men dit verhaal in de bioscopen brengen belangrijk vindt. Want naast Pheifer en de kinderen, zien we onder meer meer Pierre Bokma, Hannah van Lunteren, Ergun Simsek en Ricky Koole. En oh ja, Sander van de Pavert van LuckyTV is er ook bij.

Beoordeling 1 uit 5: 3,5.

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Captain Nova draait overigens vandaag (1 december) al.