Gerard Joling kan het niet laten om roddel over ‘collega’ Gordon te delen: ‘Echt? Dus het is nep?’

Presentatrice Hélène Hendriks begon gisteravond in De Oranjewinter over het vliegen in de business-class. Tafelgast Gerard Joling bijkt fan van een luxe vliegtrip, maar wilde aan tafel ook nog iets zeggen over de Instagram-filmpjes van collega Gordon.

Hoewel ‘Geer en Goor’ vroeger een gouden duo waren, zijn ze tegenwoordig niet vies van een sneer naar elkaar. Zo sprak Gordon cryptisch over een “collega” in zijn realitysoap en sneerde hij eerder naar Joling tijdens zijn albumpresentatie. Waar Joling op zijn beurt weer meermaals een opmerking over Gordon maakte bij onder meer Vandaag Inside en bij Radio 538.

Gerard Joling haalt uit naar Gordon in Oranjewinter

Presentatrice Hendriks vraagt aan De Oranjewinter-tafel of Joling businessclass vliegt. De zanger beaamt dat hij daarin een beetje verwend is. Daarna haalt tafelgast Rutger Castricum aan dat Gordon op Instagram video’s maakt over business-classes van vliegmaatschappijen. „Ik zit het eigenlijk allemaal te kijken. Maar ik vraag me dan wel af: voor wie is dit? Want de gemiddelde kijker vliegt niet zo.”

Castricum kijkt Joling aan en vraagt wat hij van de video’s van zijn ‘vriend’ vindt. Waarna Joling zijn tafelgenoot corrigeert en benadrukt dat Gordon geen ‘vriend’, maar een ‘collega’ is. En de zanger heeft kennelijk ook over de vliegtuigvideo’s van Gordon nog wel wat te zeggen. „Het is toevallig heel gek, want buren van mij zaten een half jaar geleden op de vlucht met Gordon. Hij vloog touristclass met Qatar Airlines geloof ik, ik weet niet meer wat het was, en hij ging foto’s maken en een filmpje maken in de business-class. Dat heeft hij gewoon gevraagd. Hij vloog tourist. Maar dat heb ik gehoord.”

‘Dus het is nep?’

„O echt? Dus het is nep?”, reageert Rutger Castricum verbaasd. „Dat weet ik niet, dat kan ik niet bevestigen, maar ik heb het wel gehoord”, aldus Joling.

Castricum kijkt daarvan op. „Dan verhuist hij? Van: mag ik heel even een filmpje maken?”. Joling: „Dat is toch slim ook?” Volgens Hendriks doen meer influencers dat. „Dat je altijd even moet laten zien hoe mooi het allemaal is.” Waarna een ‘sneer van Geer’ volgt: „En zeker als je zangcarrière over is.”

