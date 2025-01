Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Kan ik mijn zoon van 10 alleen thuislaten?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Minke: „Binnenkort is mijn man twee weken in het buitenland en dat is net de periode dat ik op een beurs sta voor mijn werk. We hebben die weken geen sociaal vangnet, kan ik mijn zoon van 10 (bijna 11) alleen thuislaten?”

Kan een kind van 10 al alleen thuisblijven? Sofie geeft advies.

„Lieve Sofie,

Volgende maand komt er een drukke periode aan. Mijn man zit voor zijn werk twee weken in de VS en ik heb net die weken een beurs waar ik iedere dag word verwacht voor mijn werk. Wij zijn allebei zzp’er en normaal gesproken vangen wij de zorg voor onze zoon Jelle onderling op, dat gaat heel organisch. Maar deze twee hectische weken vallen net samen. Onze ouders wonen aan de andere kant van het land en hun gezondheid laat het helaas niet toe om onze kant op te komen. De bso heeft geen extra plek voor ons en een oppas heb ik tot nu toe nog niet kunnen vinden. Daarom twijfel ik of ik hem misschien bij hoge uitzondering alleen thuis kan laten, het gaat beide weken om twee middagen na school. Dat zal dan hooguit drie uurtjes zijn. Mijn zoon is een rustige jongen die geen kattenkwaad zal uithalen als hij alleen thuis is. Hij zegt zelf dat hij dit geen probleem vindt. Het enige waar ik bang voor ben, is dat hij de hele middag zal gaan zitten gamen en snoepen. Maar daar kunnen we natuurlijk afspraken over maken. Wat vind jij?

Groetjes,

Een twijfelende moeder“

Het antwoord

Dat worden hectische weken voor jou zeg. Lastig dat je in de knel zit met een oppas. Ik snap dat je worstelt met de vraag of je Jelle alleen thuis kunt laten.

Eerst even feitelijk. Er is geen wet die zegt vanaf welke leeftijd je je kind alleen thuis mag laten. Wel verbiedt Het Wetboek van Strafrecht het ‘in hulpeloze toestand’ achterlaten van een kind. Oftewel: zolang je kind nog niet (deels) voor zichzelf kan zorgen, dat heet handelsbekwaam zijn, mag je hem of haar niet alleen thuislaten.

Officieel is een kind pas echt volledig handelsbekwaam als hij 18 jaar is, maar je wordt heus niet vervolgd als je je puber een paar uur of zelfs een dag alleen thuis laat. Als je bijvoorbeeld je baby alleen thuis laat voor een slaapje en er breekt brand uit, dan kan dat wel voor strafrechtelijk problemen zorgen. Vanaf welke leeftijd kun je je kind met een gerust hart alleen thuislaten?

Wat kan, ligt aan je kind

Vanaf welke leeftijd een kind alleen thuis kan zijn, is sterk afhankelijk van het karakter van je kind en van wat het gewend is. Kinderpsycholoog Tischa Neve adviseerde ons eerder over dit vraagstuk. „Bekijk goed wat je kind aankan”, vertelt Neve. „Zit het de hele dag achter een scherm of gaat het ook andere dingen doen? Is het weleens eerder alleen thuis geweest? Je ziet vaak dat kinderen vanaf het einde van de basisschool alleen thuis kunnen blijven, zeker als er oudere broers of zussen bij zijn. Zorg dan dat je de broers of zussen verantwoordelijkheden geeft.”

Achtervang

Wanneer het kind nog niet gewend is aan alleen thuis zijn, is het handig om eerst een uurtje te oefenen. Je kunt dit rustig opbouwen, door ook voor een achtervang te zorgen waar je kind op kan terugvallen als het iets nodig heeft, bijvoorbeeld een buurvrouw.

Heb je het gevoel dat Jelle het aankan om een hele middag alleen thuis te blijven, spreek dan de dag met hem door. Welke plannen heeft je kind? Gaat het je kind lukken om niet de hele dag achter het scherm te zitten? Zo niet, vraag dan hoe je je kind kan helpen om van het scherm af te gaan. Let ook op wat je in huis haalt aan zoetigheid en chips. Ook dit valt of staat met goed doorspreken. Vraag of het gaat lukken om niet te veel te snoepen en hoe je je kind hierbij kunt helpen.

Kind alleen thuis? ‘Maak afspraken’

Tischa Neve benadrukt wel om je kind niet dagenlang alleen thuis te laten. „Als je kind een dag alleen is geweest, zorg dan dat hij de volgende dag met jou of iemand anders is. Vraag bijvoorbeeld extra opvang aan of probeer het te regelen met andere ouders.

Maak ook afspraken over het contact gedurende de dag. Bel je je kind een keer per dag en op een bepaald tijdstip? Hou je contact via de app en zo ja, hoeveel? Probeer je kind niet te veel te controleren, maar maak samen afspraken en probeer iedere dag even in te checken hoe de dag vergaat.”

Vanaf welke leeftijd kan je kind alleen thuisblijven?

Het verschilt dus per kind en situatie of je als ouder je kind alleen thuis kunt laten. De volgende leidraad zou je kunnen aanhouden:

Jonger dan 7 jaar: ouders kunnen deze kinderen niet alleen laten voor een bepaalde tijd. Ook niet in de auto, op het schoolplein (buiten schooltijd) en speeltuinen etc.

8 tot 10 jaar: ouders wordt aangeraden om kinderen in deze leeftijd nog niet alleen te laten. Als ouders het alleen thuis zijn willen oefenen, blijf dan niet langer dan een half uur weg en alleen overdag.

11 tot 12 jaar: kinderen kunnen in deze leeftijd voor het eerst alleen gelaten worden voor maximaal anderhalf tot twee uur, alleen bij daglicht of in de vroege avond.

13 tot 15 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven, maar niet ‘s nachts.

16 tot 17 jaar: kinderen kunnen alleen thuisblijven (in sommige gevallen ook voor een langere periode).

Heel veel succes tijdens de hectische weken en in het maken van de keuze om Jelle alleen thuis te laten.

Sofie Vissers is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en is nu haar kinderen naar school gaan, net op adem gekomen van een paar intense tropenjaren. Met haar schoolgaande kinderen, kent ze inmiddels haar weg op de basisschool, bso en klassenapp. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen. Sofie deelt graag de ervaringen van ouders van kinderen vanaf vier jaar en adviezen van opvoedexperts op J/M Ouders.

