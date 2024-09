Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hélène Hendriks bevraagt Jeroen van der Boom over Gordons Toppers-uithaal: ‘Over wie ging het?’

Gordon sprak in zijn realityshow nogal wat wrok uit over één specifiek gezicht van de Toppers. Gisteravond had Hélène Hendriks in De Oranjezondag Jeroen van der Boom te gast en kon zij het niet laten om aan deze Topper te vragen hoe de vork in de steel steekt.

Gordon heeft nogal een turbulente tijd achter de rug en kreeg van menig televisiegezicht kritiek. Nu vertelt de zanger in zijn realityserie Dit ben ik: Gordon over zijn leven en doet hij over een hoop zaken nu zijn kant van het verhaal.

Gorden haalt uit naar Topper

In de serie kwamen ook De Toppers ter sprake. Gordon vormde jaren geleden met Gerard Joling, René Froger en later ook Jeroen van der Boom de bekende Nederlandse muziekgroep. Maar Gordon stapte uiteindelijk op. „Het waren de leukste tijden. Het loopt zoals het loopt, het is mijn eigen beslissing geweest. Daar is te veel voor gebeurd. Al die bullshit die ze over me vertellen.”

En kennelijk is er één specifieke Topper waar Gordon nogal wat wrok richting koestert. „Dan moet ik met lede ogen af en toe aanzien dat degene die de grootste rat is, die de smerigste rattenstreek heeft uitgehaald, de smerigste dingen heeft gedaan, waar iedereen intuint. En dat iedereen die maar leuk vindt. Dat is heel pijnlijk, echt pijnlijk. Want het is precies andersom.” Volgens Gordon komt de waarheid op een dag naar buiten. „Het is onrecht. Het is vals, het is smerig, het is gemeen, het is backstabbing op hoog niveau. Dat is het.”

Hélène Hendriks bevraagt Jeroen van der Boom

Gisteravond schoof Jeroen van der Boom aan bij De Oranjezondag om samen met Douwe Bob een Hazes-nummer te zingen. En Hendriks vroeg hem ook eventjes naar de uitspraken van zijn ex-collega. Want over wie ging het? „Ik heb geen idee. We vragen het ons allemaal af en dit verhaal kennen wij ook niet.”

Van der Boom zegt dat hij nog steeds af en toe contact met Gordon heeft. „Volgens mij zijn wij oké, dus ik kan me niet voorstellen dat het over mij gaat.” Waarna Hendriks zegt dat ze „eigenlijk wel klaar met Gordon” is.

Oranjezondag-tafel verdeeld over wie het gaat

Hendriks denkt dat het over Gerard Joling gaat, die vorige week bij De Oranjezondag openlijk toegaf dat hij playbackte. Maar de andere Oranjezondag-gasten denken dat het over René Froger gaat. „René is de zakelijk leider van het project en die heeft op een gegeven moment gezegd: ‘Dit kan niet meer’. Vanwege de woede-uitbarstingen en verschillen in humeur”, zegt Jack van Gelder.

„Maar op een gegeven moment gaat de tijd ook weer voorbij. Dat is al zo lang geleden allemaal. Dan moet je ermee uitscheiden. Er zijn veel ergere dingen”, sluit Van der Boom af.

Je kijkt de Oranjezondag terug via KIJK.

